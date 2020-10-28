Porsche'nin İlk Tam Elektrikli Modeli Taycan, Türkiye'de

Porsche'nin ilk tam elektrikli modeli olan ve duyurulduğu ilk zamanlarda büyük sükse yapan Taycan, an itibarıyla Türkiye'de. Üç farklı Taycan modeline 7 ayrı şehirdeki Porsche yetkili satıcısından ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en ünlü spor otomobil markaların Porsche, geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiş olduğu bir lansman ile ilk tam elektrikli model olan Taycan’ı gün yüzüne çıkarmıştı. İstenilen özelliklere göre farklı model seçeneklerine sahip olan Porsche Taycan, an itibarıyla Türkiye’ye de gelmiş durumda.

Porsche Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre Taycan, Türkiye’de Taycan 4S, Taycan Turbo ve Taycan Turbo S modelleriyle sürücülerin beğenisine sunuluyor. Porsche’nin ilk elektrikli modelini yakından görmek ve bilgi almak isteyenler İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin’deki yetkili satıcılarda Taycan ile buluşabilecekler.

Elektromobilite hazırlıklarına 2 yıl önce başladığını açıklayan Porsche Türkiye, bu kapsamda Destination Charging (uğrak noktasında şarj), Dealer Charging (Bayide Şarj) ve Home charging (Evde Şarj) alanlarına odaklandığını belirtiyor. Global araştırmaların, elektrikli araç kullanıcılarının yüzde 80 oranında araçlarını evde şart ettiğini gösterdiğini belirten Porsche Türkiye, bu kapsamda Taycan kullanıcıları için ev tipi şarj istasyonları tasarlandığını kurulumlarının başladığını ifade etti.

Şirketin ilk tam elektrikli modelinin Porsche Türkiye’de yeni bir sayfa açacağını ifade eden Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, 2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağını ifade ederken, şirketin elektrikli otomobil çalışmalarıyla ilgili olarak şu şekilde konuştu:

“Bu doğrultuda yeni Porsche Taycan için tüm yetkili satıcı ve servislerimizde ve ayrıca çeşitli sosyal etkileşim noktalarında kurulacak şarj istasyonları için hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Taycan kullanıcılarımızın sarj hizmetine ulaşabilirlikleri bizim için çok önemli, bu nedenle Türkiye’de kendi şarj ağını kuran ilk otomobil markasıyız. Porsche Türkiye olarak, 2020 yılının sonuna kadar yaklaşık 6.7 milyon TL yatırım ile 120 adet Porsche şarj istasyonunu aktivite etmeyi planlıyoruz. 2021 yılı başında ise Doğuş Oto Kartal lokasyonumuzda Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonunu kurmayı planlıyoruz”