Yeni Porsche 911 GT3 Touring, Test Edilirken Görüntülendi

Alman otomobil üreticisi Porsche'nin önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtılması beklenen yeni 911 GT3 Touring modeli test edilirken görüntülendi. Prototip araç, normal 911 Carrera modellerinde yer alan aynı spoyleri kullanıyor.

992 jenerasyonu Porsche 911 GT3, geçtiğimiz dönemlerde birçok farklı casus görüntüyle karşımıza çıkmıştı. Yeni 911 GT3'ün neredeyse kamuflajsız şekilde görüldüğü görüntülerde, aracın muazzam motor sesini ve tasarım detaylarını görebilmiştik. Şimdiyse aracın 911 GT3 Touring modeli, test edilirken objektiflere yakalandı.

Yeni casus fotoğraflar ve video, GT3'ün önceki test modellerine benzeyen ancak devasa arka kanadı olmayan bir prototipi gösteriyor. Bunun yerine görüntülerdeki prototip, normal 911 Carrera modellerinde yer alan aynı spoyleri kullanıyor.

Yeni Porsche 911 GT3 neler sunuyor?

Porsche, önceki nesil GT3 için Touring Package'ı 2018 yılında tanıtmıştı. Bu modelde GT3'teki sabit arka kanat yerine 911 Carrera gibi değişken bir arka spoyler tercih eden Alman firma, aracı 6 ileri manuel şanzıman ile kombine etmişti.

Porsche, önceki Touring modelinde arka koltuğu da kaldırmıştı. Görüntülerde yer alan prototipin kabinin içini tam olarak göremediğimiz için yeni modelde bunun tekrarlanıp tekrarlanmayacağını bilemiyoruz.

Yeni GT3'teki motorun, geçen yılki 911 Speedster'a takılanla aynı olması Porsche'nin 4.0 litrelik düz altı motoruyla gelmesi bekleniyor. 502 beygir güç ve 470 Nm tork üretebilen motor, aynı zamanda 9000 devir çevirebiliyor.

Önceki GT3'teki 4.0 litrelik düz altıya kıyasla daha keskin hızlanma ve daha yüksek yakıt enjeksiyon basıncı sunan yeni ünite, beygir gücü ve tork rakamlarında da yerini aldığı motora kıyasla daha üstün sonuçlar sunuyor.

Yeni GT'3'ün 2021'in başlarında görücüye çıkması bekleniyor. Porsche'nin halihazırda otomobilin Touring Package modelini test ettiği düşünüldüğünde iki model aynı anda tanıtılabilir. Bu iki modelin tanıtımından yaklaşık bir yıl sonra ise yeni bir GT3 RS göreceğiz.