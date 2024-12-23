Porsche, Naughty Dog ile iş birliği yaparak yeni bir bilim kurgu oyunu için fütüristik bir uzay gemisi tasarladı. Oyun 2026'da çıkacak.

Porsche, sadece lüks otomobillerle değil, aynı zamanda video oyun projeleriyle de adından söz ettiriyor. Otomobil üreticisi, popüler oyun yapımcılarından Naughty Dog ile iş birliği yaparak, yeni bir galaksiler arası bilim kurgu oyununa özel bir uzay gemisi tasarladı.

Porsche, Naughty Dog'un geliştirdiği Intergalactic: The Heretic Prophet adlı video oyunu için özel bir uzay gemisi olan 984 Tempest NDX'i tasarladı. Bu gemi 1980'lerde üretilmesi planlanan ancak hiç üretime geçmeyen bir konsept otomobile atıfta bulunuyor.

Porsche imzası taşıyan uzay gemisi

Gemi, oyun içindeki ana karakter Jordan A. Mun için ulaşım aracı olarak görev yapacak. Porsche'nin imzasını taşıyan geminin tasarımında, retro ve fütüristik detaylar bir araya geliyor. Kokpit, Blade Runner estetiğini andıran 1980'lerin teknolojisinden ilham alıyor.

Gemi tasarımında Porsche'nin izleri açıkça görülüyor. Arka tarafta büyük bir "PORSCHE" yazısı ve ikonik Porsche fontunda "984 Tempest NDX" yazısı dikkat çekiyor. Porsche, bu projeyle uzay gemisi tasarımı konusundaki deneyimlerini bir adım daha ileriye taşıyor. Markanın 2020 yılında Star Wars: The Rise of Skywalker filmi için tasarladığı uzay gemisi de, bu alandaki önceki çalışmalarının bir örneğiydi. Oyun için kesin bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da, 2026 yılına kadar sunulması bekleniyor.

Intergalactic: The Heretic Prophet fragmanı: