Porsche de Kervana Katıldı: Benzinli Otomobil Üretimi Devam Edecek

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Porsche'nin üst düzey yöneticilerinden Lutz Meschke, benzinli otomobillerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, firmanın gelecek planlarının değiştiğinin açık bir göstergesi.

Alman otomobil devi Porsche'den fosil yakıtlı otomobillerle ilgili çok önemli bir açıklama geldi. Şirketin CFO'su Lutz Meschke tarafından yapılan açıklamaya göre Porsche, fosil yakıtlı araçlara olan bağlılığını sürdürecek.

Elektrikli otomobil furyası, son dönemlerde geride kaldı. Satışlar eskisi gibi değil ve bu durumun farkında olan firmalar, elektrikli otomobillerden uzaklaşmaya başladı. İşte onlardan bir tanesi de Porsche olacak gibi görünüyor.

Elektrikli modellerin bile hibrit ve benzinli versiyonları olacak

Porsche benzinli motora devam edecek

Meschke, konuyla ilgili açıklamasında "Açık olan şey, içten yanmalı motora çok daha uzun süre bağlı kalacağımız." ifadesine yer verdi. Biraz daha detay veren Porsche yöneticisi, elektrikli otomobillerin hibrit ve benzinli versiyonlarının da piyasaya sürüleceğini açıkladı. 
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Bu arada; daha önce yapılan açıklamalara göre Porsche'nin 2030 yılında yapacağı satışların yüzde 80 gibi ciddi bir bölümü, elektrikli otomobillerden oluşacaktı. Ancak yapılan son açıklamalar, artık bu oranın geçerli olmadığının da açık bir göstergesi. 

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Kaynak : https://www.autonews.com/volkswagen/porsche/ane-porsche-combustion-engine-evs-sales/
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