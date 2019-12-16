Yaklaşmakta olan yeni Star Wars filminde yer alan bir uzay aracının hikayesi ortaya çıktı. Film ekibi, Almanya merkezli otomobil devi Porsche tarafından hazırlanan bir uzay aracında Porsche Taycan farlarının reklamını yapıyor.

Dünyanın en popüler bilim kurgu film serilerinden bir tanesi olan "Star Wars", uzunca bir süredir hayatımızın içinde. Üstelik kısa bir süre sonra, Star Wars serisinin en yeni filmiyle tanışacağız. "Star Wars: The Rise of Skywalker" olarak isimlendirilen yeni film, 20 Aralık itibarıyla vizyona girecek.

Yaklaşmakta olan Star Wars filmi, sinema sektörünü kasıp kavuracak. Film ekibi, yeni Star Wars filminin vizyona girmesiyle dudak uçuklatan paralar kazanacak. Ancak olay sadece bununla da sınırlı değil. Star Wars filminin hazırlanabilmesi için de çok büyük paralar harcandı. Film ekibinin bir hamlesiyle, Star Wars filmindeki "ürün yerleştirme"nin ne kadar derin düşünüldüğünü gösteriyor.

Dizi ve filmlerdeki ürün yerleştirme işlemi, o esere sponsor olan şirketlere ait ürünlerin bir şekilde sahnelere yerleştirilmesi anlamına geliyor. Böylelikle hem film için ekstradan bütçe oluşturuluyor hem de sponsor şirketin reklamını yapıyor. Star Wars: The Rise of Skywalker ekibinin bu işlem için tercih ettiği şirketse Almanya merkezli otomobil devi Porsche.

Porsche deyince akıllara doğrudan otomobiller geliyor. Düşünüldüğünde, Star Wars filminde herhangi bir otomobilin olmadığını biliyoruz. Ancak film ekibi, Porsche'un ürün yerleştirmesini yapabilmek için dahiyane bir yöntem tercih ederek şirketin farlarından yararlandı. Porsche'un popüler modellerinden olan Taycan'ın farları, Star Wars: The Rise of Skywalker filminde yer alan bir uzay aracında yer alıyor.

Karşınızda Porsche Taycan'ın farlarına sahip olan o uzay aracı

Bu uzay aracının tasarımı, Porsche tarafından oluşturulmuş durumda. Porsche ekibi, bu uzay aracını oluştururken Star Wars efsanesine duyduğu saygı ve gösterdiği minneti, tüm sinemaseverlere açıkça gösteriyor. Çünkü bu uzay aracı, Star Wars filminin kimyasına tamamen uyuyor. Dilerseniz şimdi de Porsche Taycan'ın farlarının genel yapısına yakından bakalım.

Star Wars: The Rise of Skywalker, vizyona girmesiyle birlikte milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyecek. Ancak eğer hem Star Wars hem de Porsche hayranıysanız, yaklaşmakta olan film sizlere çok daha büyük bir heyecan yaşatacak gibi görünüyor. Dilerseniz artık sizleri, Porsche'un Star Wars için tasarladığı o uzay aracıyla baş başa bırakalım.

Porsche Taycan farlara sahip Star Wars: The Rise of Skywalker'daki uzay aracının videosu