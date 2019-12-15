Efsane Filmlerde Yapılan 20 Korkunç Mantık Hatası

Bazen filmleri izlerken ya da izledikten sonra film hakkında konuşurken senaryolardaki mantık hatalarının farkına varırız. Bu küçük görünen hatalar genelde iyi bir filmi kötü bir film yapmaz, hatta kimi izleyici için komik bir artı olarak anılır. The Independent sitesindeki bir listede de bu hatalara bazı örnekler verilmiş.

Bir film ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, filmin yönetmeni ve oyuncular kim olursa olsun; mantıken hatasız bir yapım meydana getirmek zor gibi görünüyor. Büyük kitlelerce sevilmiş, kült sayılan, eski ya da yeni çoğu filmde bu mantık hatalarına rastlamak düşündüğünüzden daha olası. Movie Mistakes sitesine göre sadece Captain Marvel filminde toplam 60 adet mantık hatası mevcut. 2019 yapımı film, senesinin en hatalı filmi olmuş.

Biz de bu listede The Independent sitesinde @charcripps adlı yazarın derlediği mantık hatalarını size sunuyoruz. Ancak uyarıyoruz: aşağıdaki listede bulunan hatalar spoiler içeriyor olabilir. İşte filmlerdeki en saçma 20 mantık hatası:

Bir Zamanlar Hollywood'da (2019)



Listedeki ilk hatamızın bildirisi John Travolta'dan gelmiş. Filmin sonunda Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Rick Dalton karakteri, Avrupa'dan Hollywood'a bir Boeing 747 uçağı ile dönüş yapıyor. Boeing 747 modelinin ise bu sahnenin geçtiği tarihten 6 ay sonra uçuşa başladığı ve sahnede Boeing 707 modeli olması gerektiği ise uçak meraklısı Travolta'nın gözünden kaçmamış.

Batman (1989)



1989 yapımı Batman'de Joker ve ekibinin bir müzedeki tablolara zarar verdiği sahnede gözden kaçması zor bir hata mevcut. Ekibin bir üyesi, eline bulaşmış boya ile bir tabloya vuruyor ve boya bulaştırıyor. Hemen sonraki sahnede ise tabloda hiçbir boya izi bulunmuyor.

Özel Bir Kadın (1990)



1990 yapımı Garry Marshall filminde komik bir senaryo hatası mevcut. Julia Roberts'ın canlandırdığı Vivian isimli karakter kahvaltı sırasında önündeki kruvasandan bir ısırık alıyor. Kamera, Roberts'ın başrolü paylaştığı Richard Gere'in üzerine gidip Roberts'a döndükten sonra bu kruvasanın pankeke dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Ayrıca Vivian pankekinden ikinci bir ısırık aldıktan sonra pankek üzerinde sadece bir ısırık görünüyor.

Gizli Teşkilat (1959)



Alfred Hitchcock imzalı filmde oynayan çocuklardan biri, Eva Marie Saint silahını ateşlemeden birkaç saniye önce kulaklarını kapatıyor.

Ucuz Roman (1994)

John Travolta ve Samuel L Jackson'ın bir çantayı almak için gittikleri apartmanın duvarlarında kurşun delikleri bulunuyor. Ancak bu deliklerin daha sonra gerçekleşecek çatışmada ortaya çıkmış olması gerekiyor.

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (2003)



John Connors'ın Cessna uçağının numaraları film süresince değişiyor. Pistteki sahnede uçağın numarası N3035C iken uçuş sırasında bu numara N3413F oluyor.

Hızlı ve Öfkeli (2001)



Jesse ve Tran'in yarıştığı bölümde Tran kolsuz bir tişört giyiyor. Hemen sonraki sahnede ise bu tişört bir atlete dönüşüyor.

Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut



Bir sahnede Stormtrooperlar kontrol odasına girerken askerlerden biri kafasını kapıya çarpıyor. Olayın faili olan aktör Laurie Good, sahnenin filmde kaldığına inanamadığını belirtiyor.

Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti (2003)



Filmin bir sahnesinde, Johnny Depp'in canlandırdığı Jack Sparrow'un arkasında kovboy şapkası giyen bir mürettebat üyesi bulunuyor.

Quantum of Solace (2008)



Daniel Craig'in canlandırdığı James Bond'un arkasındaki bir temizlikçi, yeri siliyor gibi yapıyor ama kullandığı paspas yere temas etmiyor.

Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi (1999)



1999 yapımı romantik komedi filminde, Bianca yanlışlıkla beden eğitimi öğretmenini bir yay ile vuruyor. Sahnenin kesildiğini sanan oyuncu, atışı yaptıktan sonra doğrudan kameraya bakıyor ve bu küçük kısım kesilmeden filme aktarılmış.

Cesuryürek (1995)



Mel Gibson'ın hem başrolünde oynayıp hem yönetmenliğini yaptığı efsane Cesuryürek filmindeki bir savaş sahnesinde, ordunun arkasında modern bir araba görünüyor.

Zincirsiz (2012)



Leonardo DiCaprio, bir sahnenin çekiminde masaya vurup yanlışlıkla bir bardak kırıyor. Eli kanayan DiCaprio, rolüne doğaçlama bir şekilde devam ediyor. Filmin yönetmeni Quentin Tarantino ise yanlışlıkla meydana gelen bu sahneyi beğenip filmde tutmaya karar veriyor.

Captain Marvel (2019)



2019'un en çok hata içeren filmi Captain Marvel'daki en göze çarpan hatalardan iki tanesi şu şekilde; 90'larda geçen sahnelerde bilgisayarların yanlış tarihli Windows versiyonu kullanması ve Nirvana'nın o dönemde henüz çıkmamış olan bir şarkısının filmde bulunması.

Örümcek-Adam (2002)



Örümcek Adam'ın Mary Jane'i birtakım sokak serserisinden kurtardığı sahnede Örümcek Adam, serserileri pencerelere fırlatıyor ve tabii ki pencereler kırılıyor. Hemen sonrasındaki ikonik öpüşme sahnesinde ise bu pencereler hasarsız bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Cadılar Bayramı (1978)



1978 yapımlı kült korku filminde olaylar Haddonfield adında kurgusal bir kasabada geçiyor. Ancak filmdeki arabaların hepsi California plakasına sahip.

Avengers: Endgame (2019)



Filmde Ant-Man, son savaş sahnesi sırasında aynı anda iki farklı mekanda bulunuyor; minibüste ve dev formuyla diğer kahramanların yanında.

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002)



Merry ve Pippin'in orkların elinde olduğu ilk sahnede Pippin'in elleri bağlı görünüyor. Hemen sonrasındaki dövüş sahnesinde elleri çözülmüş durumda oluyor ve bir süre sonra elleri tekrar bağlanmış olarak görünüyor.

Titanik (1997)



Jack'in Rose'u resmettiği sahnede Jack, Rose'a yatağa geçmesini söylüyor. Bunun nedeni Jack'i canlandıran DiCaprio'nun repliğini karıştırması. Sonrasında oyuncu, Rose'un koltuğa geçmesini isteyerek düzeltiyor ve filmin yönetmeni James Cameron bunu komik bulup filmde tutmaya karar veriyor.

Jurassic World (2015)



Yıla damgasını vuran filmde toplam 33 mantık hatası bulunmuş. Bu hatalar, iki ortak başrolün konuştuğu bir sahnede Chris Pratt'in ağzını oynatmadan konuşması ve çatlamış telefon ekranının birden düzelmesini de içeriyor.