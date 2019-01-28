Porsche Taycan, 3 Yıl Ücretsiz Şarj Hizmeti ile Sunulacak

Elektrikli araçlar konusunda her geçen gün artan rekabet, otomobil üreticilerini farklı çözümler üretmeye teşvik ediyor. Firmalar, etkileyici tasarımlara sahip, uzun menzilli ve güçlü otomobiller üretmek için hızla çalışırlarken, bir yandan da bu araçlar için kolay ulaşılabilir güç kaynakları yaratmaya çalışıyorlar. Porsche, yeni elektrikli aracı Taycan için çoktan bir kolaylık sundu bile.

Elektrikli otomobillerin geleceği domine edeceği konusunda neredeyse tüm otomobil üreticileri hemfikir. Hal böyle olunca da dev firmalar, birbirlerinin önüne geçebilmek için kıyasıya bir rekabet içine girdiler. Elektrikli araçlar denince akla ilk gelen marka olan Tesla, şu an için hemen hemen tüm diğer şirketlerin hedefi konumunda. Popüler şirket, elektrikli araçlar için geliştirdiği teknolojiler konusunda öncü olduğu kadar, şarj istasyonları ile de müşterilerine büyük kolaylıklar sağlıyor. Alman otomobil devi Porsche ise Tesla'yı tahtından indirmeyi hedefleyen yenilikler ile 2019 yılına oldukça kuvvetli bir giriş yaptı.

Porsche, bu sene içerisinde piyasaya sunacağı elektrikli sedan aracı Taycan'ın kullanıcılarına 3 sene ücretsiz şarj imkanı sağlayacak bir anlaşmaya imza attı. Amerika'nın en yaygın elektrikli şarj istasyonu hizmetini sunan Volkswagen grubuna ait Electrify America, 3 sene boyunca Taycan modellerine ücretsiz şarj imkanı sağlayacak. Tesla’nın şarj istasyonlarından daha güçlü istasyonlara sahip olan Electrify America ağı, kullanıcılar tarafından istenildiği kadar kullanılabiliyor. Herhangi bir kullanım sınırlaması olmayan bu istasyonlar, tek seferde 30 dakikalık şarj işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Yarım saatlik şarj süresi sizlere az gibi gelmiş olabilir ancak Porsche, bu süre zarfı içerisinde otomobilin sürpriz bir şekilde yeterli şarj düzeyine ulaşabileceğini söylüyor.

Alman üreticinin araçlarının elektrik girişlerini neredeyse tüm istasyonlara uyumlu şekilde üretmesi de kullanıcılar için büyük bir avantaj olacak. Bu sayede Amerika’nın geniş bölgelerine yayılmış farklı şarj istasyonlarını kullanma imkanı bulacak olan Taycan sahipleri, kesintisiz şekilde seyahatlerine devam edebilecekler.

Lüks otomobil üreticisinin kullanıcılarına sunduğu fırsatlar sadece bunlarla kalmıyor. Audi’nin Amazon ile yaptığı evlere özel şarj üniteleri anlaşmasından yola çıkarak Porsche markası da benzer bir anlaşmanın peşinde. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da otoriteler, Alman şirketin bu konunun peşinde olduğu konusunda hemfikirler. Porsche Taycan'ın piyasaya sürüleceği fiyat hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.