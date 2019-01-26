Tesla’nın Supercharger Adlı Şarj Noktaları Saldırıya Uğruyor

Tesla şarj noktaları düzenli olarak saldırıya uğruyor ve şirket bu konuda son derece kaygılı.

Bugüne kadar hiç kimsenin yapamayacağı kadar büyük ölçüde, temiz enerji vurgusu yapan Tesla bu aralar saldırıya uğruyor. Özellikle de Tesla Model 3 gibi araçların öncülüğünde, elektrikli üniteler son derece meşhur. Üstelik Porsche gibi markalar bile artık elektrikli modeller kullanmaya başladı. Ancak her şey burada anlatıldığı kadar toz pembe değil.

Tesla ne tür problemlerle karşılaşıyor?

Çok uzak değil, Aralık ayında Tesla firmasının Supercharger ekipmanları sistematik olarak saldırıya uğradı. Bunu yapan kişilerin ise daha çok benzinle çalışan arabalara yönelik faaliyetleri arttırmak istediklerini söyleyebiliriz.

Meydana gelen sorunlar değerlendirildiğinde aslında bu durumun Tesla için büyük bir tehdit olduğu göze çarpıyor.

Bu saldırılar;

Amerika toplumunun bile henüz elektrikli araçları tam olarak benimsememesi,

Gaz ve benzinle çalışan araçlarda çok ciddi rekabetin olması,

Aradaki çekişmenin benzin şirketlerine yaraması,

gibi sebeplerden dolayı yapılmış olabilir.

Model 3'ün meraklısı olan Mark Larsen; Utah bölgesinde yaşanan bir vandallığı gözler önüne serdi. Supercharger kablosu koparmaya çalışan failler; şarj istasyonlarının fişlerinde de birçok delik açtılar.

Supercharger'ların 3 tanesi bu saldırı nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Durum çok hızlı bir şekilde Tesla yöneticilerine bildirildi. Tesla firmasının bir daha böyle saldırılarla karşılaşmamasını umuyoruz.