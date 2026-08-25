Porsche, yazılım şirketi MHP'yi Hindistan'dan bir şirkete sattığını açıkladı. Firma artık sadece lüks spor otomobil geliştirmeye ve üretmeye odaklanmak istiyor.

Lüks otomobil deyince akla gelen ilk firmalardan biri olan Porsche, şirket içinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Alman otomotiv devi, dijitalleşme ve yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren iştiraki MHP’deki çoğunluk hisselerini satmak üzere düğmeye bastı.

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Daha da anlaşılabilir anlatacak olursak firmanın yazılım bölümünü içeren kısım satılacak. Şirket, Hindistan merkezli global teknoloji ve danışmanlık devi Tata Group bünyesinde yer alan Tata Consultancy Services (TCS) ile hisse satışı konusunda resmi sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

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Porsche, sadece otomobil üretimine odaklanmak için satışı gerçekleştirdi

Satış sürecinin önümüzdeki aylarda resmen tamamlanması öngörülürken taraflar arasında yapılan anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin herhangi bir resmi rakam paylaşılmadı. Bu hamle, Porsche’nin "Sportwagenschmiede35" adını verdiği gelecek stratejisinin ve vizyonunun doğrudan bir parçası olarak konumlandırılıyor.

Şirket, bu stratejik satış kararıyla birlikte kaynaklarını yeniden dağıtarak tamamen kendi çekirdek işine, yani spor otomobil üretimine ve geliştirmesine odaklanmayı hedefliyor. Bu yeniden yapılanma aslında Porsche için bir ilk değil. Alman üretici, çekirdek faaliyet alanına odaklanma stratejisi doğrultusunda daha önce de batarya üretimi süreçlerini, bünyesindeki bir yazılım şirketinin faaliyetlerini ve elektrikli bisiklet odaklı çalışmalarını da sonlandırma kararı almıştı.

Hisse devri sadece bir şirket satışı olarak kalmayıp iki dev arasında geniş kapsamlı bir teknoloji ortaklığına da zemin hazırlayacak. Porsche ve TCS, gerçekleşen hisse devrinin yanı sıra dijital çözümler ile yapay zekâ alanlarında uzun soluklu bir stratejik iş birliğine gidecekler. Anlaşmanın şartları doğrultusunda MHP, Tata Grubu çatısı altında bağımsız bir marka ve danışmanlık şirketi olarak kendi kurumsal kimliğini koruyarak yoluna devam edecek. Merkezi Stuttgart yakınlarındaki Ludwigsburg kasabasında yer alan MHP, küresel ölçekte 4 bin 500'den fazla çalışana istihdam sağlayan dev bir yapıydı.