Bir süpermarkete girdiğinizde, portakalların genellikle kırmızı fileler içinde sunulduğunu fark etmişsinizdir. Ancak bunun sebebi yalnızca estetik olarak daha güzel görünmesi değil. Haydi gelin arkasında yatan kurnazca sebebi anlatalım.

Markete gittiğinizde meyve sebze reyonunu gezerken portakalların kırmızı fileler içinde satıldığını görmüşsünüzdür.

Peki neden sarı, mavi ya da yeşil değil de kırmızı tercih ediliyor dersiniz?

Sıkça rastladığınız bu durum aslında oldukça bilinçli bir pazarlama stratejisinin sonucu!

Kısaca özetlemek gerekirse, kırmızı filelerin seçilmesinin temelinde, kırmızı filelerin portakalların turuncu rengini çok daha cazip hâle getirmesi yatıyor.

Bu renk kombinasyonunun seçilmesinin bilimsel nedeniyse, kırmızının turuncu ile birleştiğinde görsel algımızı etkileyerek portakalların daha parlak, taze ve olgun görünmesini sağlaması!

Çünkü gözlerimizin kırmızıya oldukça duyarlı olması ve kırmızının portakalın parlak turuncusuyla birleşmesi, portakalın rengini daha yoğun ve canlı bir şekilde algılamamıza neden olur.

Bu sayede, portakalların olduğundan daha taze, olgun ve lezzetli görünmesini sağlayarak biz tüketicilerin algısını yönetmek ve dikkatini çekmek amaçlanır.

Bu etki Munker-White illüzyonu ile açıklanıyor.

En basit anlatımıyla Munker-White illüzyonu, renklerin çevresindeki diğer renkler ve desenler tarafından nasıl algılandığını etkileyen bir optik yanılsamadır diyebiliriz.

Bu illüzyona göre, bir nesnenin rengi, komşu olduğu renklerle etkileşime girdiğinde olduğundan daha farklı bir renkte algılanabilir.

İşte turuncu portakalların kırmızı fileler içinde satılmasının sebebi tam olarak bu illüzyonu yaratmak.

Munker-White illüzyonu, renk sabitliği yaratarak meyvelerin her türlü ışık altında en iyi şekilde algılanmasını sağlar.

Başka bir deyişle, bu görsel etki özellikle süpermarketlerdeki farklı aydınlatma koşullarında bile portakalın her zaman en taze ve olgun şekilde görünmesini sağlayarak tüketicilerin söz konusu portakalları daha cazip bulmasını ve sonuç olarak satışları arttırmayı amaçlar.

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