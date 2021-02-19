Türkiye'deki CS:GO Hayranları, Twitter Gündeminde

Türkiye'deki oyunseverler Twitter'da, Silikon Vadisi eski yöneticilerinden olan Dr. Taylan Yıldız ile Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir'in liderliğinde bir hashtag çalışması başlattılar. Oyuncular artık, seslerinin duyurulmasını ve Valve'ın Türkiye'ye CS:GO sunucusu kurmasını istiyorlar.

Ülkemizdeki Twitter kullanıcıları, sabah saatleri itibarıyla dikkat çekici bir gündem maddesini trend konulardan bir tanesi haline getirdiler. "#ValveComeToTurkey" olarak karşımıza çıkan bu maddesiyle ilgili atılan tweetlerde, video oyun devi Valve'ın Türkiye'ye gelmesi için talepte bulunuluyor. Peki Twitter Türkiye gündeminde neden böyle bir gündem maddesi var? Oyunseverler, Valve'dan tam olarak ne istiyorlar?

Valve'ın en popüler oyununun Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) olduğunu hepimiz biliyoruz. 2012 yılında piyasaya sürülen oyun, o yıllar için e-sporun temellerini attı. Ayrıca her ne kadar hile yüzünden isyan ediliyor olsa da oyuncular, bu oyundan bir türlü vazgeçemediler. Elbette bu durum, ülkemizde de geçerli ve hal böyle olunca da ülkemizdeki oyuncular, artık seslerinin duyulmasını istiyorlar.

Oyuncuların haklı isyanı: Gelin Türkiye'de sunucu açın

Türkiye'deki internet kalitesini tartışacak durumda değiliz. Neticede hepimiz aynı gemideyiz ve mevcut internet altyapısının özellikle de oyuncular için yetersiz olduğu, herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca Valve'ın sunucularına uzak olmamız, çevrimiçi CS:GO karşılaşmalarında yüksek ping sorunu yaşanmasına yol açıyor. Hem internet altyapısının yetersizliği hem de sunuculara olan uzaklık, gecikme süresinin 100 ms'lerin üzerine çıkmasına yol açıyor. Diğer ülkelerdeki oyunseverler ise yalnızca 5 ms gibi minimum gecikme süreleriyle, benzersiz bir CS:GO deneyimi yaşayabiliyorlar.

İşte ülkemizdeki oyunseverlerin Valve'dan Türkiye'ye sunucu açmalarını istemelerinin nedeni de tam olarak bu. Silikon Vadisi eski yöneticilerinden olan Dr. Taylan Yıldız ile Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir'in liderliğine başlatılan hashtag çalışmasında, Valve'ın Türkiye'ye gelip, CS:GO için sunucu kurması isteniyor. Sonuna kadar haklı olan oyunseverler, sunucu açılması durumunda çok daha iyi bir CS:GO deneyimi yaşayacaklarına inanıyorlar.

İşte "#ValveComeToTurkey" etiketiyle ilgili yapılmış olan bazı paylaşımlar