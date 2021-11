90'lı yılların efsane serisi Power Rangers, yepyeni projelerle Netflix'e dahil olmaya hazırlanıyor. Serinin yalnızca bir dizi ya da film olarak değil, geniş bir sinematik evren olarak geliştirilmesi planlanıyor.

90'lı yıllarda ve hatta 2000'li yılların başında çocuk olanların mutlaka izlediği bir seri; Power Rangers. İlk olarak 1993 yılında yayınlanan ve önce ABD'de sonrasında da tüm dünyada ses getiren Power Rangers, ilerleyen yıllarda pek çok uyarlaması ve filmi yapılan; çizgi romanları ve oyunları çıkan devasa bir evrene dönüştü, tıpkı Marvel evreni gibi.

Ancak zaman içerisinde, hafızalarda yerini korusa da seri gündemden biraz düştü. 27 sezondur devam eden ve bu süreçte farklı projelerle karşımıza çıkan Power Rangers, süper kahramanlara dönüşen ve tahmin edeceğiniz üzere dünyayı kötülerden korumaya çalışan bir grup 'sıradan' gencin maceralarını konu ediniyor.

Projeler üzerinde uzun zamandır çalışılıyor:

Aslında Power Rangers'ın yeni projelerle karşımıza çıkacağı bilgisi yeni değil. Öyle ki, 2018 yılından bu yana Power Rangers'ın yeni projelerle karşımıza geleceği konuşuluyordu. Sonrasında ise geçtiğimiz yıl Hasbro'nun eğlence stüdyosu Entertainment One'ın hem filmleri hem de dizileri kapsayacak ve Jonathan Entwistle (Netflix'in The End of the F***king World dizisinin yönetmeni) tarafından yönetilecek yeni bir Power Rangers sinematik evreni yaratmayı planladığı duyurulmuştu.

Bu gelişmelerin ardından son olarak ise bu merak uyandıran yeni sinematik evreni nerede izleyeceğimizi öğrenmiş olduk. İlk olarak eOne Television'ın başkanı Michael Lombardo'nun Deadline'a verdiği bir röportaj ile kesinleşen habere göre,Power Rangers sinematik evreni yeni filmler, diziler ve çocuklara yönelik programlarla Netflix'e gelecek. Henüz projeler hakkında detaylı bilgi olmasa da, yaşanan gelişmeler çocukluğunda Power Rangers izlemiş nesli sevindirecek gibi görünüyor. Tabii ki bu yeni sinematik evrenin yapımcıları, etkileyici içerikler ile yeni bir kitleyi de peşine takmayı hedefliyor.