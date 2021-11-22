Netflix’in Türkiye’ye Kaç Para Kazandırdığı Belli Oldu

Netflix, Türk yapımı içerikleriyle Türkiye ekonomisine ne kadar katkı sağladığını açıkladı. Şirketin açıklamalarına göre bugüne kadarki yapımlar, ekonomiye 583 milyon TL kazandırdı. Şirket ayrıca Türk yapımı içerikler üretmeye devam edeceğini söyledi.

Tüketicilerin televizyon izleme alışkanlığını tümüyle değiştiren Netflix, Türkiye'de ürettiği yapımlarla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma kapsamında, Netflix'in Türk yapımı içeriklerinin ekonomiye verdiği katkının 583 milyon TL olduğu duyuruldu. Ayrıca bu süreçte, en az 3.300 kişiye istihdam sağlanmıştı. Şirketin Türkiye'de oluşturduğu iş fırsatlarının sayısı ise 1.700'ün üzerindeydi.

Yapılan açıklamalara göre Netflix'in Türkiye'ye önem vermesi, insanların Türkiye'ye olan ilgisini de artırdı. Öyle ki Türk dizileri sayesinde ülkemizi tanıma imkanı yakalayan Netflix aboneleri, turist olarak ülkemize geldiler. Ayrıca Türk müziği ve Türk yazarlara ait kitaplar da Netflix'in Türkiye'deki yapımlarıyla popülerleşmeye başladı.

Netflix için hazırlanan 10 yapım daha yolda

Konuyla ilgili açıklamalar, Netflix Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili tarafından yapıldı. 10 yeni yapım üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Mavili, "Hem sayı hem de içerik çeşitliliği artacak." ifadelerini kullandı. Netflix Türkiye yöneticisi, "Hayallerimizi gerçekleştirebilmek için çalışmalarımız hızlanacak. Bu ülkenin yetenekli ve yaratıcı ekiplerinin elinden, dünya çapında fenomen olacak Türk yapımları çıkarmak istiyoruz. Pera Palas’ta Gece Yarısı, Uysallar, Sıcak Kafa, Aşk Taktikleri, Erşan Kuneri, Kuş Uçuşu, Yakamoz S-245, Başka Bir Benlik, Aşıklar Bayramı ve adı henüz açıklanmayan Berkun Oya filmi dahil. Ancak bunlarla sınırlı olmayan, gelecek yılın başlarında duyurulacak çok sayıda başlığa imza atıyoruz.” dedi.

Bu arada, Netflix'in Türkiye'de 3 milyonu aşkın kullanıcısı olduğu biliniyor. Bu durumda; şirketin Türkiye'deki abonelerinden aylık kazancının minimum 80 milyon 970 TL* olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

*Hesaplama, 3 milyon kullanıcının aylık 26,99 TL'ye satın alınabilen Temel Paket abonesi olduğu varsayılarak yapılmıştır.

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