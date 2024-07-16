Primatların beyinlerinde çok hızlı bir yüz tanımlama mekanizması olduğu tespit edildi. Makak maymunları üzerinde yapılan çalışma, bunun nasıl mümkün olduğunu da gözler önüne serdi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, primatlarla ilgili dikkat çekici bir araştırma yaptılar. İki makak maymunu üzerinde yapılan çalışma, primatların beyinlerinde yüzleri tanımlamaya yarayan çok hızlı bir mekanizma bulunduğunu gözler önüne serdi.

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre görme merkezine giren tanıdık bir yüz, 380 milisaniye gibi bir sürede tanımlanabiliyor. Ancak diğer primatlarda bu durum biraz daha farklı. Yapılan çalışmaya göre primatlar, görme merkezinde bile olmayan yüzleri sadece 40 milisaniye gibi bir sürede tanımlayabiliyorlar.

Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Bilim insanları, araştırma kapsamında makak maymunlarının beyin frekanslarını ölçmeye karar verdiler. Bu bağlamda; hayvanlara maymun yüzleri, insan yüzleri, sebze ve meyveler ile insan yapımı nesneler gösterildi. Beyin aktivitesi, gösterimin üzerinden 30 milisaniye geçtikten sonra gördüğü şeyin yüz olup olmadığının anlaşıldığını gösterdi. Yapılan ayrımlar, 50 milisaniyede yüzde 80 doğruluk oranına ulaştı.

Primatların bu özelliği, beyinde yer alan "superior colliculus" isimli bir bölüm ile mümkün oldu. Görsel korteksin erken bölümü ile orta beyin arasında bulunan superior colliculus, görsel alana giren bir görüntünün görme merkezinde olmasa bile tespit edilebilmesini sağlıyordu. Araştırmacılar, bu bölgenin kafayı çevirme refleksinden bile hızlı çalıştığını ifade ettiler.