Bazı arılar, kirpiklerimize konup gözyaşlarımızı emebiliyor. Peki bunu tam olarak neden yapıyorlar?

Bazı arı türleri, insan gözyaşlarıyla besleniyor. Hatta gözyaşlarını popolarında depolayabiliyorlar. Kulağa ürkütücü geldi değil mi?

Başka hayvanlar da bu davranışı, diğer hayvanlar üzerinde uygulayabiliyor. Nedenini anlatarak arıların gözyaşlarımızı içme sebebine ulaşalım.

“Lachryphagy (kalrifaji)”, bir hayvanın diğer bir hayvanın gözyaşlarını içmesi anlamına gelir.

Bu ilginç durumun, pek çok sebebi var. Örneğin bazı kelebekler, beslenmek için kuşların gözyaşlarını emer. Bir teoriye göre kelebekler bunu gözyaşlarındaki proteinler için yapıyor olabilir.

Bazı kelebek türlerinin yanı sıra hamamböcekleri de büyük kertenkeleler gibi hayvanların gözyaşlarını emebiliyor. Böylece ihtiyaçları olan fosforu, sodyumu ve nitrojeni elde edebiliyorlar.

Gelelim arılara.

İnsan gözyaşlarını içmek üzere evrimleştiği bilinen üç çeşit arı var. Terimizden 200 kat daha fazla protein içeren gözyaşlarımızdan faydalanabiliyorlar. Gözyaşıyla beslenen bu arılar, diğer arıların polenden elde ettiği faydaları lakrifajiden alıyor.

Gözyaşlarının arılar (sokan türden olmayanlar) tarafından içilmesine izin veren araştırmacılar, arıların gözyaşlarını içmesinin yanı sıra sıvıyı popolarında depoladıklarını da görmüş oldu. Neden gözyaşlarını emmek üzere evrimleştikleri ise henüz bilinmiyor.

Lakrifaji ve hayvanların bu ilginç davranışı neden yaptığı hakkında daha öğrenecek çok şeyimiz var ancak şimdiye dek bildiklerimiz bile yeterince enteresan!

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: