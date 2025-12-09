Prime Video'dan İzleyebileceğiniz En İyi Diziler

Amazon Prime aboneliğiyle birlikte kullanabildiğiniz Prime Video, son yıllarda çıkardığı yüksek kaliteli dizilerle abonelerin en sevdiği platformlardan biri hâline gelmeyi başardı. Aynı şekilde ülkemizde de çok sayıda kullanıcısı var. Peki şu anda Prime Video'yu kullanarak izleyebileceğiniz en iyi diziler neler?
Bu içeriğimizde Prime Video üzerinden izleyebileceğiniz en iyi dizileri sizler için derledik. Prime Video’da çok fazla dizi var. Listede genel olarak orijinal Prime yapımlarını koymaya çalıştık. Ancak farklı farklı yayıncılara ait dizileri de eklediğimizi belirtmemiz gerek. İşte Prime Video’daki en iyi diziler
The Boys
- Yıl: 2019-2026
- Türü: Aksiyon, süper kahraman, komedi
- IMDb puanı: 8.6
"Prime Video'nun en sevilen dizisi ne?" diye kime sorsanız ilk sıraya çoğu kişi The Boys'u koyar. Süper kahramanların pelerinlerinin altındaki kokuşmuşluğu, kurumsal hırsları ve narsist kişilikleri tüm çıplaklığıyla yüzümüze vuran The Boys, türünün en cesur örneği diyebiliriz. Dizdesüper güçlere sahip bireylerin bir şirket tarafından pazarlandığı ve halkın gözünde tanrılaştırıldığı bir evrene gidiyoruz. Ancak burada süper kahramanlar öyle sandığınız gibi çok iyi karakterler değiller.
Reacher
- Yıl: 2022-
- Türü: Aksiyon, suç, gerilim
- IMDb puanı: 8.0
Lee Child'ın çok satan roman serisinden uyarlanan Reacher, aksiyon sinemasının o eski usul, "tek kişilik ordu" havasını günümüz dizilerine taşıyor. Jack Reacher isimli eski bir askerin yaşadığı aksiyon dolu olayları işleyen ve hiç sıkılmadan izleyebileceğiniz bir yapım.
Fallout
- Yıl: 2024-
- Türü: Post apokaliptik, hayatta kalma, aksiyon
- IMDb puanı: 8.3
Oyun dünyasının efsanevi serisi Fallout'un dizi uyarlaması, şu ana kadar yapılmış en iyi oyun uyarlamalarından biri. Nükleer savaş sonrası radyasyonla, mutantlarla ve tuhaf tarikatlarla dolu bir dünyaya gidiyoruz ve bir sığınakta büyüyen Lucy merkezinde şekillenen olayları izliyoruz. Dizinin ikinci sezonu da çok yakında çıkıyor.
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri,
- Yıl: 2022-
- Türü: Fantastik
- IMDb puanı: 6.9
Televizyon tarihinin en yüksek bütçeli yapımı olma unvanını taşıyan Güç Yüzükleri, Peter Jackson filmlerinden binlerce yıl öncesine, Orta Dünya'nın İkinci Çağı'na odaklanıyor. Dizinin seveni de sevmeyeni de bir hayli fazla. Bu yüzden iyi olup olmadığına izleyip karar vermeniz gerekiyor. Yine de görsel açıdan iyi bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.
Invincible
- Yıl: 2021-
- Türü: Animasyon, süper kahraman
- IMDb puanı: 8.7
Süper kahraman yapımları hakkındaki algıyı yerle bir eden Invincible, The Walking Dead'in yaratıcısı Robert Kirkman'ın imzasını taşıyor. Babası dünyanın en güçlü süper kahramanı (Omni-Man) olan Mark Grayson'ın, güçlerini keşfetme süreciyle başlayan dizi, ilk bölümün sonuna kadar klasik bir büyüme hikayesi gibi ilerliyor. Ancak o noktadan sonra işler kanlı, vahşi ve şok edici bir hâl alıyor.
Modern Love
- Yıl: 2019-2021
- Türü: Romantik
- IMDb puanı: 7.9
Eğer romantik türünün sevenlerindenseniz Modern Love'a kesin bir şans vermelisiniz.New York Times'ın ünlü "Modern Love" köşesindeki gerçek okuyucu mektuplarından uyarlanan bu antoloji dizisi, aşkın her hâlini ekrana taşıyor. Her bölümde farklı bir hikâye görüyoruz.
The Expanse
- Yıl: 2015-2022
- Türü: Uzay, bilim kurgu
- IMDb puanı: 8.5
Pek çok eleştirmen ve bilim kurgu hayranı tarafından "televizyon tarihinin en iyi bilim kurgu dizilerinden biri" olarak gösterilen The Expanse, gelecekte Güneş Sistemi'nin kolonileştirildiği bir dönemde geçiyor. Dünya, Mars ve The Belt arasındaki soğuk savaşın ortasında, kayıp bir kızı arayan dedektif ve bir buz gemisi kaptanı, insanlığı yok edebilecek bir komployu ortaya çıkarıyor.
Mr. Robot
- Yıl: 2015-2019
- Türü: Siber suç, psikolojik gerilim, dram
- IMDb puanı: 8.5
Gündüzleri bir siber güvenlik şirketinde çalışan, geceleri ise bir "hacktivist"e dönüşen Elliot Alderson'ın hikâyesini anlatan Mr. Robot, kısa sürede en sevilen dizlerden biri hâline gelmeyi başarmıştı. Eğer bu tarz konulara ilginiz varsa kesin göz atmalısınız.
Patriot
- Yıl: 2015-2018
- Türü: Komedi, politik, gerilim
- IMDb puanı: 8.2
Amazon Prime'ın kıyıda köşede kalmış "gizli hazinesi" diyebileceğimiz Patriot, depresif bir istihbarat ajanının hikâyesine odaklanıyor. John Tavner, İran'ın nükleer çalışmalarını engellemek için "resmî olmayan" bir görevle bir boru şirketine mühendis kılığında sızıyor. Ancak John'un yaşadığı tükenmişlik sendromu ve olayların sürekli sarpa sarması, durumu trajikomik bir hâle getiriyor.
Fargo
- Yıl: 2014-2024
- Türü: Komedi, suç, gerilim
- IMDb puanı: 8.8
Coen Kardeşler'in 1996 yapımı efsanevi filmiyle aynı evreni paylaşan ancak farklı hikayeler anlatan Fargo, her sezonunda farklı bir oyuncu kadrosu ve konuyu ele alan bir antoloji dizisi. Karlı ve soğuk bir atmosferde geçen dizi, sıradan insanların talihsizlik ve yanlış kararlar sonucu nasıl korkunç suçlara bulaştığını anlatıyor.
The Man in the High Castle
- Yıl: 2015-2019
- Türü: Distopik, gerilim
- IMDb puanı: 7.9
Philip K. Dick'in romanından uyarlanan dizi, "İkinci Dünya Savaşı'nı Mihver Devletleri kazansaydı ne olurdu?" sorusunun cevabını arıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunun Nazi Almanyası, batısının ise Japon İmparatorluğu tarafından yönetildiği bu karanlık alternatif tarihe yolculuk ediyoruz.
Prime Video'da kesin göz atmanız gereken diğer diziler
- Spartacus
- The Mentalist
- The Handmaid's Tale
- Homeland
- GenV
- Smallville
- Suits
- House, M.D.
- Mad Men
- Fleabag
- Brooklyn Nine-Nine
- Good Omens
- The Marvelous Mrs. Maisel
- Undone
- Bosch
- Goliath