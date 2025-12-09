Prime Video'dan İzleyebileceğiniz En İyi Diziler

Prime Video, çok sayıda kaliteli dizi ve filme ev sahipliği yapıyor. Peki şu anda Prime Video'dan izleyebileceğiniz en iyi diziler neler?

Amazon Prime aboneliğiyle birlikte kullanabildiğiniz Prime Video, son yıllarda çıkardığı yüksek kaliteli dizilerle abonelerin en sevdiği platformlardan biri hâline gelmeyi başardı. Aynı şekilde ülkemizde de çok sayıda kullanıcısı var. Peki şu anda Prime Video'yu kullanarak izleyebileceğiniz en iyi diziler neler?

Bu içeriğimizde Prime Video üzerinden izleyebileceğiniz en iyi dizileri sizler için derledik. Prime Video’da çok fazla dizi var. Listede genel olarak orijinal Prime yapımlarını koymaya çalıştık. Ancak farklı farklı yayıncılara ait dizileri de eklediğimizi belirtmemiz gerek. İşte Prime Video’daki en iyi diziler

The Boys

Yıl : 2019-2026

: 2019-2026 Türü : Aksiyon, süper kahraman, komedi

: Aksiyon, süper kahraman, komedi IMDb puanı: 8.6

"Prime Video'nun en sevilen dizisi ne?" diye kime sorsanız ilk sıraya çoğu kişi The Boys'u koyar. Süper kahramanların pelerinlerinin altındaki kokuşmuşluğu, kurumsal hırsları ve narsist kişilikleri tüm çıplaklığıyla yüzümüze vuran The Boys, türünün en cesur örneği diyebiliriz. Dizdesüper güçlere sahip bireylerin bir şirket tarafından pazarlandığı ve halkın gözünde tanrılaştırıldığı bir evrene gidiyoruz. Ancak burada süper kahramanlar öyle sandığınız gibi çok iyi karakterler değiller.

Reacher

Yıl : 2022-

: 2022- Türü : Aksiyon, suç, gerilim

: Aksiyon, suç, gerilim IMDb puanı: 8.0

Lee Child'ın çok satan roman serisinden uyarlanan Reacher, aksiyon sinemasının o eski usul, "tek kişilik ordu" havasını günümüz dizilerine taşıyor. Jack Reacher isimli eski bir askerin yaşadığı aksiyon dolu olayları işleyen ve hiç sıkılmadan izleyebileceğiniz bir yapım.

Fallout

Yıl : 2024-

: 2024- Türü : Post apokaliptik, hayatta kalma, aksiyon

: Post apokaliptik, hayatta kalma, aksiyon IMDb puanı: 8.3

Oyun dünyasının efsanevi serisi Fallout'un dizi uyarlaması, şu ana kadar yapılmış en iyi oyun uyarlamalarından biri. Nükleer savaş sonrası radyasyonla, mutantlarla ve tuhaf tarikatlarla dolu bir dünyaya gidiyoruz ve bir sığınakta büyüyen Lucy merkezinde şekillenen olayları izliyoruz. Dizinin ikinci sezonu da çok yakında çıkıyor.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri,

Yıl : 2022-

: 2022- Türü : Fantastik

: Fantastik IMDb puanı: 6.9

Televizyon tarihinin en yüksek bütçeli yapımı olma unvanını taşıyan Güç Yüzükleri, Peter Jackson filmlerinden binlerce yıl öncesine, Orta Dünya'nın İkinci Çağı'na odaklanıyor. Dizinin seveni de sevmeyeni de bir hayli fazla. Bu yüzden iyi olup olmadığına izleyip karar vermeniz gerekiyor. Yine de görsel açıdan iyi bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.

Invincible

Yıl : 2021-

: 2021- Türü : Animasyon, süper kahraman

: Animasyon, süper kahraman IMDb puanı: 8.7

Süper kahraman yapımları hakkındaki algıyı yerle bir eden Invincible, The Walking Dead'in yaratıcısı Robert Kirkman'ın imzasını taşıyor. Babası dünyanın en güçlü süper kahramanı (Omni-Man) olan Mark Grayson'ın, güçlerini keşfetme süreciyle başlayan dizi, ilk bölümün sonuna kadar klasik bir büyüme hikayesi gibi ilerliyor. Ancak o noktadan sonra işler kanlı, vahşi ve şok edici bir hâl alıyor.

Modern Love

Yıl : 2019-2021

: 2019-2021 Türü : Romantik

: Romantik IMDb puanı: 7.9

Eğer romantik türünün sevenlerindenseniz Modern Love'a kesin bir şans vermelisiniz.New York Times'ın ünlü "Modern Love" köşesindeki gerçek okuyucu mektuplarından uyarlanan bu antoloji dizisi, aşkın her hâlini ekrana taşıyor. Her bölümde farklı bir hikâye görüyoruz.

The Expanse

Yıl : 2015-2022

: 2015-2022 Türü : Uzay, bilim kurgu

: Uzay, bilim kurgu IMDb puanı: 8.5

Pek çok eleştirmen ve bilim kurgu hayranı tarafından "televizyon tarihinin en iyi bilim kurgu dizilerinden biri" olarak gösterilen The Expanse, gelecekte Güneş Sistemi'nin kolonileştirildiği bir dönemde geçiyor. Dünya, Mars ve The Belt arasındaki soğuk savaşın ortasında, kayıp bir kızı arayan dedektif ve bir buz gemisi kaptanı, insanlığı yok edebilecek bir komployu ortaya çıkarıyor.

Mr. Robot

Yıl : 2015-2019

: 2015-2019 Türü : Siber suç, psikolojik gerilim, dram

: Siber suç, psikolojik gerilim, dram IMDb puanı: 8.5

Gündüzleri bir siber güvenlik şirketinde çalışan, geceleri ise bir "hacktivist"e dönüşen Elliot Alderson'ın hikâyesini anlatan Mr. Robot, kısa sürede en sevilen dizlerden biri hâline gelmeyi başarmıştı. Eğer bu tarz konulara ilginiz varsa kesin göz atmalısınız.

Patriot

Yıl : 2015-2018

: 2015-2018 Türü : Komedi, politik, gerilim

: Komedi, politik, gerilim IMDb puanı: 8.2

Amazon Prime'ın kıyıda köşede kalmış "gizli hazinesi" diyebileceğimiz Patriot, depresif bir istihbarat ajanının hikâyesine odaklanıyor. John Tavner, İran'ın nükleer çalışmalarını engellemek için "resmî olmayan" bir görevle bir boru şirketine mühendis kılığında sızıyor. Ancak John'un yaşadığı tükenmişlik sendromu ve olayların sürekli sarpa sarması, durumu trajikomik bir hâle getiriyor.

Fargo

Yıl : 2014-2024

: 2014-2024 Türü : Komedi, suç, gerilim

: Komedi, suç, gerilim IMDb puanı: 8.8

Coen Kardeşler'in 1996 yapımı efsanevi filmiyle aynı evreni paylaşan ancak farklı hikayeler anlatan Fargo, her sezonunda farklı bir oyuncu kadrosu ve konuyu ele alan bir antoloji dizisi. Karlı ve soğuk bir atmosferde geçen dizi, sıradan insanların talihsizlik ve yanlış kararlar sonucu nasıl korkunç suçlara bulaştığını anlatıyor.

The Man in the High Castle

Yıl : 2015-2019

: 2015-2019 Türü : Distopik, gerilim

: Distopik, gerilim IMDb puanı: 7.9

Philip K. Dick'in romanından uyarlanan dizi, "İkinci Dünya Savaşı'nı Mihver Devletleri kazansaydı ne olurdu?" sorusunun cevabını arıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunun Nazi Almanyası, batısının ise Japon İmparatorluğu tarafından yönetildiği bu karanlık alternatif tarihe yolculuk ediyoruz.

Prime Video'da kesin göz atmanız gereken diğer diziler