Prince of Persia 6 Alan Adının Sahte Olduğu Ortaya Çıktı

Son Prince of Persia oyununun yayınlanmasının üzerinden 10 yıl geçti ve görünüşe göre yeni oyun için yıllardır süren bekleyişin sonu yok. Ubisoft tarafından kaydedildiği düşünülen "princeofpersia6" alan adının arkasından bir Türk haber sitesi çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Ubisoft'un Gandi.net isimli bir internet sitesi üzerinden "princeofpersia6" alan adını kaydettiği öne sürülmüş ve bu gelişme, yeni Prince of Persia oyununun yakında duyurulabileceği söylentilerine yol açmıştı. Ancak alan adının Ubisoft tarafından alındığı iddiası doğru değil gibi görünüyor.

Son zamanlarda, Ubisoft'un princeofpersia6.com alan adını kaydettiği iddiaları serinin yeniden canlandırılması için bir umut olarak görülüyordu. Ayrıca alan adının Ubisoft'un DNS'lerine yönlendirilmesi iddiaları daha da güçlendirmişti. Ancak ne yazık ki, alan adının Ubisoft tarafından satın alınmadığı ve bir Türk sitesi tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

princeofpersia6 alan adı bir Türk sitesi tarafından satışa çıkarıldı

Söz konusu web sitesine gidildiğinde alan adının Ubisoft tarafından satın alınmadığı anlaşılıyor. Ayrıca alan adının son haftalarda artan popülaritesini vurgulayan bir ilanla satışa sunulduğu görülüyor. Elbette bu ilan son haftalarda gündemi meşgul eden haberlerden faydalanarak fiyatı yukarı çekmek için hazırlanmış ve daha da ilginci ilanın iletişim adresinde bir Türk haber sitesinin e-posta adresi yer alıyor.

Yine geçtiğimiz haftalarda Prince of Persia: Redemption'ın fragmanı ortaya çıkmıştı. Bu fragmanın ilginç tarafı, 2012 yılında yayınlanmış ve kimse tarafından fark edilmemiş olmasıydı. Ardından princeofpersia6 alan adının Ubisoft tarafından kaydedildiği haberleri gelmiş ve Prince of Persia hayranları umutla yeni oyun duyurusunu beklemeye başlamışlardı. Alan adı kaydının sadece bir fırsatçılık hikayesinden ibaret olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre bir sonraki Prince of Persia oyunu için yıllar süren bekleyiş uzunca bir süre daha devam edecek.