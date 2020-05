2012 yılında Prince of Persia: Redemption oyunu henüz çıkmadan iptal edilmişti ancak bugün Prince of Persia hayranlarını heyecanlandıran bir video ortaya çıktı. Video, 2012 yılında hazırlanan Prince of Persia: Redemption oyununun fragmanıydı.

Oyun endüstrisi, şu anda en önemli endüstrilerden biri konumunda. Her yıl binlerce oyun oyuncuların ilgisine sunulurken bu oyunlardan bazıları çok ses getiriyor, bazılarıysa sönük kalıyor. Ses getiren oyunlar birçok kişi tarafından bilinse de bazı oyunlar da gün yüzüne çıkmadan ortadan kayboluyor. Prince of Persia: Redemption da gün yüzüne çıkmayan oyunlardan biriydi. Oyun, henüz piyasaya sürülmeden iptal edilmişti. Bugün bu piyasaya çıkmayan oyunla alakalı garip bir olay yaşandı ve Prince of Persia'nın yeniden yapılandırılmış oyunu Prince of Persia: Redemption'ın fragmanı ortaya çıktı. Bu fragmanın ilginç tarafı, 2012 yılında yayınlanmış ve kimse tarafından fark edilmemiş olması. 2012'nin mart ayında YouTube'a yüklenen fragman, bugüne kadar kimse tarafından fark edilmemişti. Fragman, oyundan görüntüler içeriyor: Oyun; iptal edilmeseydi PlayStation 3, Xbox 360 ve PC platformlarında oynanmak üzere satışa çıkacaktı. Paylaşılan oyun videosuna, 2018 yılında Ubisoft yöneticilerinden Marc-Andre Belleau, bir yorum yapmış. Belleau, yorumda "Bunu nereden buldunuz?" diyerek tepkisini belli etmiş. İLGİLİ HABER Ubisoft, Çok Yakında Yeni Bir Prince of Persia Oyunu Duyurabilir Aslına bakarsanız 2012 yılında çıkışı iptal edilen bir oyunun 8 sene aradan sonra fragmanının ortaya çıkması gerçekten ilgi çekici bir durum. Fragman keşfedildikten sonra videonun izlenmesi de bir hayli artarak 4.577 görüntülenmeye ulaştı. PositiveLauncher adlı kanaldan paylaşılan video ilgi çekmeye devam ediyor. İşte Prince of Persia: Redemption'ın keşfedilmemiş fragmanı:

Kaynak : https://www.gematsu.com/2020/05/footage-of-cancelled-prince-of-persia-redemption-from-2012-surfaces

 12 4 3 3 1