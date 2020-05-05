Çok Yakında Yeni Bir Prince of Persia Oyunu Duyurulabilir

Son günlerde video oyun sektörünün gündemini fazlasıyla meşgul eden Ubisoft, yeni bir gelişmeye imza attı. Gandi.net isimli bir internet sitesi, Ubisoft'un bu sefer de "princeofpersia6" isimli alan adını kaydettirdiğini duyurdu. Bu gelişme, yeni Prince of Persia oyununun duyurulmak üzere olabileceğini ortaya koyuyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Ubisoft, son dönemlerde gündemden düşmek bilmiyor. Bir süredir çeşitli yeni oyun iddiaları ile gündeme gelen şirket, kısa süre önce yaptığı bir lansmanda yeni oyunu Assassin's Creed: Valhalla'yı duyurdu. Üstelik yeni duyurular da kapıda...

Ubisoft'un Assassin's Creed: Valhalla duyurusundan saatler önce "Gandi.net" isimli bir internet sitesi, Ubisoft'un Assassin's Creed: Valhalla isminde bir internet sitesi kaydettirdiğini açıklamıştı. Oyunseverler, henüz bu haberi okuma imkanı bile bulamadan Ubisoft'un duyurusu ile karşılaşmışlardı. Şimdi, yine benzer bir sürecin içerisine girmiş bulunuyoruz. Gandi.net, şirketin bu sefer de "princeofpersia6" isimli bir alan adını kaydettirdiğini açıkladı.

Gandi.net tarafından yapılan açıklamalara ve Assassin's Creed: Valhalla duyurusunda yaşananları hatırlayacak olursak Ubisoft, ilerleyen saatlerde yeni Prince of Persia oyununu duyurabilir. Ancak oyunseverleri bu denli heyecanlandıran bir gelişme ile ilgili olarak Ubisoft cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Görünüşe göre ilerleyen saat ya da günler, video oyun sektörü için büyük olaylara gebe.

Prince of Persia, 7 Mayıs'taki Microsoft etkinliğinde duyurulabilir

Ubisoft'un yeni Prince of Persia oyununu ne zaman duyuracağı bilinmiyor ancak Gandi.net, bu kez biraz daha erken davranmış olabilir. Çünkü ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 7 Mayıs'ta bir Xbox etkinliği düzenleyecek ve Ubisoft da bu etkinliğe katılıp, Assassin's Creed: Valhalla ile ilgili bazı açıklamalar ve birtakım tanıtımlar yapacak. Yani yeni Prince of Persia oyunu, bu etkinlikte de ilk kez dillendirilebilir.

Ne yazık ki konuyla ilgili de netleşmiş herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak yaşanan gelişmeler, Ubisoft'un çalışmalarını sürdürdüğünü ve Prince of Persia'nın ufukta olduğunu gözler önüne sermeye yetiyor.