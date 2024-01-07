Prince of Persia: The Lost Crown, 4K oynayabilmeniz için sadece GTX 1650 istiyor. Bu da oldukça hafif bir oyun olacak demek.

Bilgisayar oyunları, performans tarafında artık üst seviye donanıma sahip oyuncuların bile rahat edememesine sebep oluyor. Bunda elbette hem donanımın eskiye göre çeşitlenmesinin hem de geliştiricilerin daha az kaynak kullanımıyla daha kaliteli oyunlar yapabilmesinin rolü var. Neyse ki her oyun için RTX 3090 gibi üst seviye bir kart edinmemize gerek yok.

Zira Prince of Persia: The Lost Crown’ın sistem gereksinimlerine baktığımızda, seriyi sevenlerin çok büyük kısmının, oyunu rahatlıkla oynayabileceğini görüyoruz. 3 boyutlu oyunların öncesinde yandan gördüğümüz bir platform oyunu olan seri, son oyunda özüne dönerek 2 ve 3 boyutlu grafikleri harmanlıyor. Bu da sistem gereksinimlerini optimize etmekte faydalı olsa gerek.

Prince of Persia: The Lost Crown’ın sistem gereksinimleri:

Minimum:

CPU : Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz

: Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz GPU : NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon RX 5500 XT

: NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon RX 5500 XT RAM : 8 GB

: 8 GB Disk alanı : 30 GB

: 30 GB DirectX versiyonu : DirectX 11

: DirectX 11 OS: 64 bit Windows 10/11

Önerilen:

CPU : Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

: Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz GPU : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 5500 XT

: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 5500 XT RAM : 8 GB

: 8 GB Disk alanı : 30 GB

: 30 GB DirectX versiyonu : DirectX 11

: DirectX 11 OS: 64 bit Windows 10/11

4K Ultra ayarlar için GTX 1060 yetiyor:

CPU : Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

: Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 5500 XT

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 5500 XT RAM : 8 GB

: 8 GB Disk alanı : 30 GB

: 30 GB DirectX versiyonu : DirectX 11

: DirectX 11 OS: 64 bit Windows 10/11

Serinin üçlemesine nazaran oldukça renkli görünen The Lost Crown’da SSD zorunluluğu da yok. Yani serinin sevenlerinin, çok sevilen Pers Prensi’nin peşine düşmek için bilgisayar toplamayı beklemelerine gerek yok.

Sizce The Lost Crown’ın, serinin özüne dönmesi mantıklı bir hareket mi?