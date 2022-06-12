Probiyotikler Depresyona Karşı Kullanılabilir

Bilim insanları probiyotiklerin depresyona karşı etkili olabileceğini ortaya çıkardı. Buna göre probiyotikler, depresyon tedavilerin katkı sağlayarak belirtileri azaltabilir.

Hepimizin bildiği gibi depresyon, her yıl dünya çapında milyonlarca insanı etkilemesiyle çağımızın en yaygın hastalıklarından biri olarak gösteriliyor. Bu nedenle de depresyona çare bulmaya ve tedavileri geliştirmeye yönelik yeni araştırmalar bilim insanları tarafından sürekli yapılıyor. Örneğin geçtiğimiz haftalarda depresyon ve endişeye çözüm arayanlara sosyal medyaya ara vermenin uzmanlar tarafından önerildiğini sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi ise İsviçre’de bulunan bilim insanları, tüketildiklerinde sağlık üzerinde olumlu etki yaptıkları düşünülen mikroorganizmalar olan probiyotiklerin depresyona karşı mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı. Uzmanlara göre sağlık konusunda önemli bir rol oynayan bağırsak florası (bağırsakta bulunan mikroorganizmalar), depresyonu etkileyebilir.

Probiyotiklerin belirtileri azalttığı gözlemlendi

Daha önceki araştırmalar, depresyonu olan hastalarda sindirim ve bağırsak sorunlarının daha yaygın olduğunu ortaya koymuştu. Bu kişilerin bağırsak florası farelere implante edildiğinde de farelerde depresif davranışın etkisinin arttığı gözlemlenmişti. Bu nedenle araştırmacılar, bağırsaklardaki bakteri topluluğunun bileşiminin depresif belirtilerde önemli olduğunu düşünmeye başladı.

Basel Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan bu araştırma, probiyotiklerin depresyon tedavisine destek olabileceğini ortaya koydu. Yapılan çalışmada, 31 gün boyunca antidepresana ek olarak 21 hastaya probiyotik, 26 hastaya ise plasebo ilaç verildi. Bulgular incelendiğinde antidepresan kullananların genelinin depresyon belirtilerinin azaldığı; ancak probiyotik grubunda bunun daha da ileri seviyede olduğu göze çarptı.

Ek olarak bağırsak florasında geçici bir değişiklik gözlemlendiği de aktarıldı. Buna göre probiyotik grupta, belirtilerin azalmasının yanı sıra laktik asit bakterilerinde artış yaşandı. Sağlığa olumlu etkileri bulunan bu bakterilerin seviyesinde tedaviden sonraki dört haftada azalma görüldü. Araştırmanın yazarları da bununla ilgili “Bu, dört haftalık tedavinin yeterli olmayabileceğini ve bağırsak florasının yeni bileşiminin stabilize olmasının daha uzun sürebileceğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Kısacası araştırma, probiyotiklerin depresyon tedavisinde önem arz edebileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, her ne kadar yararlı olsalar da probiyotiklerin tek başına depresyona çözüm olmayacağını sözlerine ekliyor.