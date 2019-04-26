Prof. Dr. Ersan Başar: “Dünyanın Geçmişi Antarktika’da Gizli”

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar yaptığı açıklamalarda, bilimsel hedefleri olan ülkelerin Antarktika'da bulunmaları gerektiğini, dünyanın geçmişin bu bölgede bulunduğunu ve ancak buranın keşfedilmesiyle dünya geçmişinin anlaşılabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Ersan Başar yaptığı açıklamalarda, dünyanın keşfedilmesi için öncelikle Antarktika'nın keşfedilmesi gerektiğini belirtti. Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında son 3 yıldır bölgeye gittiğini belirten Başar, gittiği dönemde lider yardımcılığı ve kamp liderliği görevlerini gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu durumdan gurur duyduğunu belirten Başar, Antarktika Anlaşması'na uygun şekilde şu ana kadar geçici üslerin kurulduğunu bu üslerin daha sonra kalıcı bir hale getirileceğini ve inşa edilecek üslerin dördüncü nesil olacağını, modern bir şekilde yapılacağını ve kendi enerjisini üretebileceğini ifade etti.

3 yıllık süreçte Antarktika'da 40'a yakın proje üzerinde çalıştıklarını belirten Başar, bölgenin hava koşullarının her zaman çalışılması için uygun olmadığını dile getirdi. Antarktika'nın içerdiği gerek mineraller gerekse su kaynakları dolayısıyla fazlasıyla zengin olduğunu ifade Başar, bölgenin korunmasının dünya için çok önemli olduğunu belirtti. Bölgenin adeta bir laboratuvar olduğunu belirten Prof. Dr. Ersan Başar, "Ülke olarak büyük bilimsel hedefleriniz varsa orada olmanız gerekiyor." dedi. Antarktika'yı dünyanın kara kutusu olarak nitelendiren Başar, dünyanın geçmişinde olan pek çok bilginin buzulların altında olduğuna dikkat çekti. Bölgede bulunan canlı türlerinin keşfedilmesi gerektiğini ifade eden Başar, bölgede daha çok çalışmanın yapılması gerektiğini, bu açıdan da bilime daha çok destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin şu an için Antarktika'da gözlemci olarak bulunduğunu belirten Başar, gözlemcilikten danışmanlığa geçilmesi gerektiğini ifade etti. Bölgede bulunan danışman ülkelerden birinin Türkiye olmasının, karar vericilik açısından çok önemli olduğunu, başvuru için gereken şartların tamamlanması için çalışmalara devam edildiğini ifade eden Başar, Antarktika'da Türk bayrağının dalgalanıyor olmasının bizler için çok önemli olduğunu belirtti. Küresel ısınmanın doğal bir sonucu olarak eriyen buzulların tespitinin, konuyla ilgili geliştirilecek olan politikaların oluşturulmasında Türkiye'nin de olmasının gelecek nesiller için önemli olduğunun altını çizen Başar, yönetim organlarının kendilerine gereken desteği verdiklerini, bu sayede çalışmaların daha iyi bir şekilde ilerlediğini belirtti.