Antarktika'da Buz Kütlesi Kırıldı, Penguenler Boğuldu

Antarktika'da bulunan bir buz kütlesinin üzerinde yaşayan penguenlerin, buz kütlesinin parçalanmasıyla birlikte boğularak öldüğü açıklandı.

Değişen iklim koşulları, doğal yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Antarktika'da bulunan büyük bir buz kütlesinin üzerinde yaşamını sürdüren penguenler, buz kütlesinin parçalanması sonucu boğuldular. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, binlerce penguen yavrusu yaşanan olay sonucu öldü. Bilim insanları, yaşanan olaydan sonra penguenlerin yeniden çiftleşip üremek için uğraşmadıklarını belirtiyorlar.

Antarktika'da bulunan Halley Körfezi'nde gerçekleşen olayı İngiliz araştırma ekibi ortaya çıkardı. Penguen sürüsünün aniden ortadan kaybolduklarını fark eden araştırmacılar, penguenlerin izini sürmeye başladılar. Normalde çok uzak mesafelerden görülebilen penguen dışkılarının bir gece içerisinde suya gömüldüğünü anlayan araştırmacılar, binlerce penguenin yaşanan bu olayda ölmüş olduğunu anladılar.

Bölgede yaşayan penguenler, imparator penguenler olarak isimlendiriliyor. Bu penguenler her yıl nisan ayında aynı bölgeye geliyorlardı ve yavrularının tüyleri çıkana kadar burada kalıyorlardı. Aralık ayında yavruları tüylenen penguenler bölgeyi terk ediyorlardı. Bilim insanları, bu olayın 2016 yılında yaşandığını tespit etmişler. Penguen izlerine aynı bölgede bir daha rastlanmamış. Bilim insanları ise bu durumu, penguenlerin bölgeye gelmekten vazgeçmiş olabileceklerini veya yakın bölgelere gitmeye karar vermiş olabilecekleri şeklinde açıklıyorlar. Bölgenin yakınında yapılan araştırmalarda ise diğer penguen kolonilerinde nüfusların arttığı belirtiliyor. Bilim insanlarına göre buz kütlesinin kırılmasıyla birlikte penguenler bir daha buraya gelmediler ve çevre kolonilere dağıldılar.

İklim koşullarının değişmesiyle birlikte yaşam alanları riske giren penguenler, erken kırılan buzlarda yaşamlarını sürdüremiyorlar. Bilim insanlarına göre yeterli büyüklüğe ulaşamayan penguen yavrularının yüzmeleri mümkün değil. Bölgede bulunan buz kütlelerinin gözlemlenmesinin ardından, penguenlerin üzerinde bulunduğu dev buz kütlesinde büyük bir çatlak olduğu keşfedildi. Eğer bu çatlak buz kütlesinin parçalanmasına sebep olursa, penguenlerin bölgede yaşama şansı neredeyse kalmamış olacak.