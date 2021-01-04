Prof. Dr. Haluk Topaloğlu, SMA Kampanyalarını Değerlendirdi

Prof. Dr. Haluk Topaloğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olduğu yayında SMA hastası çocuklar için gündemde olan kampanyaları değerlendirdi. Topaloğlu, hiçbir tedavinin mucizevi olmadığını ve erken teşhisin önemini vurguladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yaptığı yayına konuk olan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Çocuk Nörolojisi bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Topaloğlu, son dönemlerde gündem olan SMA hastası çocuklar için düzenlenen kampanyaları değerlendirdi.

Hiçbir tedavinin mucizevi olmadığını belirten Topaloğlu, "Hiçbir tedavi mucizevi değil. Bu gelecek gen tedavisinin de yan tesiri var. Halihazırda elimizde olan moleküler ilacın da yan tesiri var. Etkisiz kaldığı yerler var. 'Bir çocuk gen tedavisi oldu. 3-4 gün sonra iyileşecek' böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, "SMA hastası çocuklar için yapılan kampanyalara baktığınızda ne görüyorsunuz?" sorusunu ise "Çok net olarak toplumsal histeri görüyorum. Yapılan kampanyalar gen tedavisi için… Gen tedavisi çok güzel bir şey ama seçilmesi lazım. 6 aydan sonraki bir bebekte etkinliği olacağını söyleyemeyiz" yanıtını verdi.

'Bir fon varsa bir kampanya yerine bu küçük bebeklerin erken tanısına ayırmak lazım'

SMA hastalığının tedavisinde erken teşhisin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Haluk Topaloğlu, konu hakkında "Elimizde veri yok. O yüzden bilim kurulu da bunu henüz onaylamadı. Konu para değil. Elinizde bir fon varsa bir kampanya yerine bu küçük bebeklerin erken tanısına ayırmak lazım" şeklinde konuştu.

SMA tedavisinde onaylı olmayan gen tedavisi dahil 3 şekil yöntem olduğunu belirten Topaloğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in "Olay gen tedavisi için onaylanmış bir şeyin olmaması ve o yüzden de bunların devlet tarafından karşılanmaması mı?" sorusuna "Evet, bu şekilde" yanıtını verdi.

'Gen tedavisi etkindir ama bebeklerin 6 aydan önce tedavi görmesi gerekir'

Özdemir'in "Devlet en azından gen tedavisi için risk almak isteyen aileleri destekleyemez mi?" sorusunu ise "Bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Buna bir hekim karar vermez. Bilim Kurulu'nda tartışıldı bu konu. Gen tedavisi etkindir ama bebeklerin 6 aydan önce tedavi görmesi gerekir" yanıtını verdi.

Milli piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan üç biletin ikramiye tutarı olan 75 milyon TL'nin SMA hastası çocuklar için kullanılmasına ilişkin sosyal medyada başlatılan kampanya hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir" yanıtını vermişti.