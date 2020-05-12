Mehmet Ceyhan: Aramızda 400 Bin Kişi Koronavirüs Taşıyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaklaşık 400 bin kişinin farkında olmadan koronavirüs taşıdığını ve aramızda dolaştığını belirtti. Virüsü bulaştırma riski yüksek meslek gruplarına işaret eden Ceyhan, bu kişilere test yapılması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, herkesin kulak vermesi gereken bazı uyarılarda bulundu.

'Risk Grubuna Test Yapılmalı'

Ceyhan, koronavirüsü taşıyan 400 bin kişinin aramızda dolaştığını söyleyerek şu açıklamada bulundu:

"Ülkemizde virüsü bulaştırabilecek, ancak kendisinde virüs bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor.

Bir araya toplanmaların arttığı bu günlerde en azından virüsü bulundurma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şoförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine, belirti olmasa bile test yapılması ve bulunanlara izolasyon yararlı olur."