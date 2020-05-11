TÜBİTAK Başkanından Koronavirüs İlacı İçin Tarih

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TÜBİTAK Başkanı: Haziranda Koronavirüs İlacıyla İlgili Müjde Vermek İstiyoruz

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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, koronavirüs hakkındaki konuşmasında umut verici ifadeler kullandı. İlaç için haziran ayını işaret eden Mandal, aşı konusunda da yıl sonuna kadar klinik öncesi çalışmaların tamamlanmış olmasını umduklarını belirtti.

Ülkemiz de bir süredir diğer tüm ülkeler gibi koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Bu süreçte birçok önleme ve kısıtlamaya başvurulsa da uzmanlar virüse karşı kesin çözümün aşı veya ilaç üretmek olduğunu belirtiyorlar. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, konu hakkında müjdeli haberlerin gelebileceğini belirtti.

Gebze'de bulunan Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde konuşan Mandal, TÜBİTAK bünyesi altında 17 adet proje üzerinde çalışıldığını aktardı. Mandal, 17 projenin; 29 üniversite, 8 özel sektör ve 9 kamu Ar-Ge merkezi olmak üzere toplamda 46 yerde yürütüldüğünü belirtti. Mandal'ın umut veren sözleriyse " Haziran ayında bu konuda kamuoyuna müjdeli haberlerimiz olabilecek" oldu.

17 projenin 8'i aşı üzerine:

Koronavirüs aşı

Mandal, bu 17 projeden 8 tanesinin aşı üretmek üzerine olduğunu ve hepsinin farklı yöntemler üzerinde durduğunu belirtti. Ayrıca, 8 yöntemin bazılarında çok daha erken sonuç almayı beklediklerini açıklayan Mandal, bu projelerden birinde hayvan deneyi aşamasına geldiklerini açıkladı. 2 projede daha kısa bir süre sonra hayvan deneyi aşamasına geleceklerini söyleyen Mandal, bunların önemli aşamalar olduğunu da sözlerine ekledi.

Yıl sonuna kadar büyük ilerleme kaydedilecek:

Aşı çalışması

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, aşının tarihiyle alakalı çok net konuşmasa da yıl sonuna kadar klinik öncesi aşamaların tamamlanmış olmasını umduklarını söyledi. İnsan üzerinde yapılan deneylerin daha uzun sürdüğünü de belirten Mandal, klinik öncesi aşamayı yıl sonuna kadar ve hatta bazı projelerde daha erken gerçekleştirmek için çalıştıklarını duyurdu. 
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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, halkın alanında uzmanlaşmış bilim insanlarına güvenmelerini istedi ve aşamaların planlanan tarihten daha önce yapılabilmesi için gece gündüz çalıştıklarını da belirtti. Türkiye'de aşı çalışmaları için 1,7 milyar liralık bütçe oluşturulduğunu aktaran Mandal, daha önce yapılan aşı çalışmalarının koronavirüsle arttığı bilgisini paylaştı.

Kaynak : https://www.milliyet.com.tr/gundem/tubitak-corona-virus-asisi-icin-tarih-verdi-6210049
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