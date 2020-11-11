Espor camiası beklenmedik bir ölüm haberiyle sarsıldı. Florida Mutineers adına oynayan profesyonel Call of Duty oyuncusu Maurice “Fero” Henriquez, 21 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti.

Bugün ABD’den gelen bir haberle birlikte espor camiası adeta buz kesti. CDL takımlarından Florida Mutineers’ın Call of Duty oyuncusu Maurice “Fero” Henriquez, kalp krizine yenik düşerek aramızdan ayrıldı. Genç oyuncu daha 21 yaşındaydı.

Mutineers takımı vefat haberini doğruladı. 11 Kasım’da Twitter’dan bir açıklama yapan takım, oyuncunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini belirtti. Yapılan incelemelerde bu trajik kaybın intihar olmadığı da kesinleşti.

Twitter’dan doğruladılar

“Huzur içinde yat

Maurice “Fero” Henriquez

Mutineers ailesi üzülerek Maurice “Fero” Henriquez’in çok sayıda kalp krizi ile aramızdan ayrılış haberini doğruluyor. Ailesinin isteği üzerine bu trajik ölüme intihar teşhisi konulmadığını belirtiriz. Bu ailesi, dostları ve Florida Mutineers ekibimiz için ağır bir kayıp. Onu her gün çok özleyeceğiz.”

Maurice’in ailesi de yaptıkları açıklamada genç oyuncunun intihar etmediğini, depresyonla boğuşmadığını ifade etti. Ayrıca herkese desteklerinden ve gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ettiler.

Elbette ki genç oyuncunun vefatı oyun dünyasında da yankı uyandırdı. Yayıncı NICKMERCS, “Call of Duty sahnesi bir efsaneyi kaybetti.” dedi. Başka oyuncu, takım ve yayıncılar da genç oyuncuyu andı.

2014 yılından bu yana oyundaydı

Fero’nun Call of Duty kariyeri 2014 yılında başlamıştı. O dönemde Denial Esports bünyesinde mücadele eden oyuncu, 2017-2018 WWII sezonunda Team Kaliber ile oldukça başarılı olmuş ve 100 Thieves’in o dönemde yeni kurulan Black Ops 4 ekibine dahil olmuştu.

Daha sonra Team Envy gibi ekiplerde de mücadele eden oyuncu, son sezon başında kendine bir kulüp bulamamıştı. Yine de sezon ortasında Florida Mutineers kadrosuna katılmayı başarmış ve kazanılan 3 CDL Home Series turnuvasında alınan şampiyonluklarda önemli rol oynamıştı. Oyuncunun vefatı hem oyun camiasını hem de sevenleri hüzne boğdu.