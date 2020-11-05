CoD: Black Ops Cold War Depoalama Alanı - Tüm Platformlar

Call of Duty: Black Ops Cold War’un geçtiğimiz günlerde en yüksek ayarlarda 250 GB depolama alanı istediğini görmüştük. Activision, bu alanı yeniden düzenleyerek tüm platformlardaki gerekli boyutu açıkladı.

Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan dünyanın en ünlü oyun serilerinden Call of Duty’nin son oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War’un geçtiğimiz günlerde PC için depolama alanı ve sistem gereksinimleri açıklanmıştı. Oyunu ışın izleme teknolojisi ve 4K ayarlarda oynamak istediğinizde 250 GB’ı bulan boyutu, oyuncularda bazı eleştirilere neden olmuştu.

Daha önce karşılaştığımız pek çok oyundan çok daha yüksek bir sistem gereksinimi ve depolama alanı isteyen CoD: Black Ops Cold War’un şimdi de tüm platformlarda ne kadar depolama alanına ihtiyaç duyduğu açıklandı. Yapılan resmi açıklamaya göre oyunun açıklandığı gibi 250 GB’lara en azından başlangıçta ulaşmayacağını söyleyebiliriz.

Call of Duty: Black Ops Cold War depolama alanı ne kadar?

PlayStation 4: 95 GB

PlayStation 5: 133 GB

Xbox One: 93 GB

Xbox Series X / S: 136 GB

PC: 35 GB (Yalnızca çok oyunculu) / 82 GB (Tam oyun) / 125 GB (Ultra grafiklerde tam oyun)

Activision’ın yaptığı bu açıklamaya göre oyunun 250 GB gibi astronomik boyutlara çıkmayacağını da görmüş olduk. Call of Duty’nin internet sayfasında paylaşılan bir blog gönderisine göre konsol oyuncuları, dosya boyutunu azaltmak için Campaign ve Zombies gibi çeşitli oyun modlarını kaldırmayı seçebilirler. Bunu Ayarlar menüsünde yer alan “Hesap ve Ağ” bölümünden yapabilirler. Aynı şekilde PC oyuncuları da dosya boyutunu daha düşük tutmak için bu modları yüklemeyebilir.

Neden 250 GB depolama alanı denildi?

Daha öncesinden sizlere CoD: Black Ops Cold War’un 250 GB depolama alanı isteyeceğini duyurmuştuk. Çünkü bu boyutlar bizzat Call of Duty’nin resmi sitesinde Activision tarafından paylaşılmıştı. Şu an siteye baktığımızda ise bu boyutların yeniden düzenlendiğini ve en yüksek ayarlarda 125 GB depolama alanı istediği şeklinde revize edildiğini görüyoruz.

Yeni güncellemenin ardından diğer teknik özelliklerde herhangi bir değişme olmadığını görüyoruz. Yani oyunu 4K ultra ayarlarda ve RTX teknolojisiyle oynamak istiyorsanız, Nvidia GeForce RTX 3080 ekran kartına ihtiyacınız var. Oyunun teknik özellikleri şu şekilde:

Call of Duty: Black Ops Cold War teknik özellikleri (Güncellenmiş)

Call of Duty: Black Ops Cold War minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya üstü)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB

HDD: 35 GB (çevrimiçi mod), 82 GB (oyunun tümü)

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 12

Call of Duty: Black Ops Cold War önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (son sürüm)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB

HDD: 82 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Sürüm 12

Call of Duty: Black Ops Cold War'ı ışın izleme teknolojisiyle oynamak isterseniz, sahip olmanız gereken sistem gereksinimleri şunlar

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)

İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X

RAM: 16 GB

HDD: 82 GB

Video: Nvidia GeForce RTX 3070

DirectX: Sürüm 12

Yüksek Hz değerine sahip monitörlerde yüksek FPS için belirlenmiş sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)

İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X

RAM: 16 GB

HDD: 82 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 / RTX 3070 veya Radeon RX Vega64

DirectX: Sürüm 12

CoD: Black Ops Cold War'ı 4K çözünürlükte ışın izleme teknolojisiyle oynamak istediğinizde ise şu sisteme sahip olmalısınız

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)

İşlemci: Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X

RAM: 16 GB

HDD: 125 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080

DirectX: Sürüm 12

Activision’ın bu düzenlemesi pek çok oyuncunun yüreğine de su serpmiş oldu. Evet boyutlar hala yüksek, ancak en azından daha önce görmediğimiz boyutlara sahip değil.