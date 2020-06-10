PS Vita Oyunu Persona 4 Golden, PC'ye Geliyor

2012 yılında PlayStation Vita için özel olarak piyasaya sürülen Persona 4 Golden isimli oyunun Steam'e geleceği ortaya çıktı. SteamDB isimli internet sitesinde yer alan bilgilere göre RPG türündeki bu oyun, kısa bir süre sonra PC kullanıcıları tarafından da deneyimlenebilecek.

Sony'nin 2012 yılında piyasaya sürdüğü Persona 4 Golden isimli bir oyun da bugüne kadar sadece PlayStation Vita'da oynanabiliyordu. Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise bu oyunun kısa bir süre sonra Steam'e yani PC'ye geleceğini ortaya koyuyor.

Steam'in veritabanındaki değişiklikleri takip eden SteamDB adlı internet sitesi dikkatle incelendiğinde, Steam'e gelecek yeni oyunlar tespit edilebiliyor. İnternet sitesi son olarak ise Persona 4 Golden'ın Steam'deki varlığını ortaya koydu. Bu durum, Persona 4 Golden'ın çok yakın bir gelecekte PC oyuncuları ile buluşacağının bir göstergesi.

Persona 4 Golden, Denuvo DRM'ye de sahip olacak

Nibellion adlı bir Twitter hesabı, oyun için hazırlanmış bir internet sitesi de keşfetti. Bu internet sitesinde yer alan bilgilere göre Persona 4 Golden'ın PC sürümü, Denuvo DRM özelliğine de sahip olacak.

Denuvo DRM, aslında bir kopya ve hile koruma kalkanı. Ancak bilgisayar korsanları, Denuvo DRM kalkanına sahip olan bilgisayar oyunlarını da kırmayı başarıyorlar. Hal böyle olunca Denuvo DRM'nin ne kadar güvenilir olduğu tartışılıyor. Ayrıca oyunculara göre bu özellik, oyunlarda çok ciddi kasmalara neden oluyor. Hatta geçtiğimiz dönemlerde bazı geliştiriciler, kasma sorunları nedeniyle özelliği oyunlarından kaldırdılar.

Persona 4 Golden'ın PC platformuna ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor. Ancak bu oyunun Steam'e eklenmesiyle birlikte oyuncular, PlayStation Vita'nın en popüler RPG oyunlarından birini deneyimleyebilecekler. Peki Persona 4 Golden, oyunculara neler sunacak? Dilerseniz şimdi de bu oyunun içeriğine yakından bakalım.

Persona 4 Golden, fazlasıyla detaylı tasarlanmış bir rol yapma oyunu. Bir karakterin hayatına eşlik edeceğiniz bu oyun, özellikle de animeseverlerin fazlasıyla beğenisini kazanacaktır. Oyunda gerek ana gerek yan karakterlerin fazlasıyla detaylı oluşu, Persona 4 Golden'ı daha da ilgi çekici hale getirirken oyun boyunca serüvenden serüvene atlayabilecek olmanız, sizlere uzun soluklu bir deneyim sunacak.