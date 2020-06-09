Yeni FPS Korku Oyunu Nemesis: Distress, PC İçin Duyuruldu

Ovid Works ve Awaken Realms Digital adlı oyun geliştiricileri; yeni çok oyunculu, birinci şahıs nişancı korku oyunu Nemesis: Distress'i PC için duyurdu. Gelin oyunun detaylarına hep beraber göz atalım.

Ovid Works ve Awaken Realms Digital isimli iki video oyun firması, Nemesis isimli kutu oyununu bilgisayara adapte ettikleri yeni bir birinci şahıs nişancı oyunu Nemesis:Distress'i duyurdu. İlk olarak 2018 yılında piyasa sürülen Nemesis kutu oyunu, bu oyunları sevenlerden oldukça olumlu yorumlar almış ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Yine Awaken Realms tarafından piyasa sürülen Nemesis, korku ögelerine sahip bir bilim kurgu oyunu olarak listeleniyordu.

Nemesis kutu oyunun yakaladığı başarının ardından oyunu PC'ye getirmeyi planlayan Awaken Realms Digital, Ovid Works ile iş birliğine giderek Nemesis:Distress'i geliştirmeye başladı. Steam üzerinden satışa çıkacak olan Nemesis: Distress, çok oyunculu olmasının yanı sıra oynadığınız ekibe 'ihanet' edecek olan gizli bir karaktere de sahip olacak. Nemesis: Distress'in fragmanı, bugün IGN tarafından YouTube üzerinden yayınlandı.

Nemesis: Distress'in yayınlanan fragmanı:

Oyunun Steam sayfasında yer alan bilgilere göre oyuncular, ekipleriyle ortalama 40 dakikalık bölümlerde, verilen görevleri hayatta kalarak tamamlamaya çalışacak. Steam sayfasında oyunun teknik özellikleri ve hikâyesiyle ilgili yapılan diğer açıklamalarsa şu şekilde:

"Uzun süredir uyuduğunuz uykudan uyandığınız anda çalan tiz alarm sesiyle bir şeylerin ters gittiğini anlayacaksınız. Hâlâ uyku sersemliğinizi yenmeye çalıştığınız sırada, yan modüllerden gelen cam kırılma sesleriyle kendinize geleceksiniz. Arkadaşlarınızın uykuya yattığı diğer modülleri incelediğinizde bir arkadaşınızın içinden uzaylı bir organizmanın çıktığını ve artık hayatta olmadığını fark edeceksiniz fakat neyse ki diğer arkadaşlarınız hayatta olacak. Hayatta olan arkadaşlarınızla uzay gemisini dolaşmaya başladığınızda gemide birçok hasarın meydana geldiğini ve tayfanın geri kalanın ortadan kaybolduğunu keşfedeceksiniz. Boş koridorlarda duyduğunuz sesler size gemide yalnız olmadığınızı hatırlatacak."

"Çok oyuncu tabanlı olan Nemesis: Distress, ekibinizle hayatta kalmaya çalışacağınız 40 dakikalık bölümleriyle, birincil şahıs nişancı özelliklerini ve korku ögelerini içinde barındıran bir oyun olacak. Oyuncular olarak birbirinden farklı özellikleri olan birçok karakter sınıfı arasında seçim yapabileceksiniz ve ayrıca bölümü kazanmanız için yapmanız gereken 'gizli görevi' de yine siz seçebileceksiniz. Bu görevler arasında; uzaylı yuvasını yok etmek, gemiyi güvenli bir şekilde Mars'a ulaştırmak ve hatta ekip arkadaşlarınızı öldürmeniz gereken gizli görevler yer alacak."

Nemesis: Distress oyununda 'Vampir - Köylü' gibi oyunlardan aşina olduğumuz konseptte ekip içerisinde bir gizli 'kötü' oyuncu bulunacak. Bu oyuncu, görevinin anlaşılmaması için direkt olarak ekip arkadaşına silahla ateş etmek yerine yanlış bilgiler vererek onları şaşırtmaya veya bazı bölgelere tuzaklar yerleştirerek onları diğer oyunculara belli etmeden öldürmeye çalışacak. Henüz çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi bulunmayan Nemesis: Distress'in Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.