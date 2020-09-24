Sony'den Spider-Man Hayranlarını Kızdıracak Açıklama

Sony, yaklaşmakta olan yeni oyunları Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ve Marvel’s Spider-Man: Remastered ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirketin açıklamalarına göre oyuncular, bu oyunlarda ücretsiz yükseltme imkanına istedikleri gibi sahip olamayacaklar.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yaklaşmakta olan oyun konsolu PlayStation 5 için sunacağı oyunlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, bugüne dek düzenlediği etkinlikler kapsamında PlayStation 5 için hazır olan oyunların pek çoğunu zaten duyurmuş durumda. Ancak yeni konsol için geri sayım sürerken oyunlarla ilgili de detaylar açığa çıkmaya devam ediyor. Sony'nin yaptığı son açıklamalarsa Marvel’s Spider-Man'in remaster sürümünü bekleyen oyuncuları epey üzecek.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre PlayStation 4 için satın alınmış olan Marvel’s Spider-Man, PlayStation 5 için grafiksel anlamda geliştirilen Marvel’s Spider-Man: Remastered'a ücretsiz olarak yükseltilemeyecek. Ayrıca Sony'nin açıklamalarına göre Marvel’s Spider-Man: Remastered, bağımsız bir oyun olarak da satın alınamayacak. Oyuncular, bu oyuna erişmek için Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition'ı satın almak zorunda olacaklar.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, 70 dolara satın alınabilecek

Bu arada Sony'nin açıklamalarına göre Marvel’s Spider-Man, PlayStation 5'te geriye dönük uyumluluk desteğine sahip olacak. Ancak bu durumda oyuncular, oyununun yeni sürümünün grafik iyileştirmelerini deneyimleyemeyecekler. Ayrıca benzer bir durum Marvel’s Spider-Man: Miles Morales için de geçerli olacak. Oyuncular, PlayStation 4 için satın aldıkları oyunu PlayStation 5'te de oynayabilecekler. Bu durumda da isteyen oyunseverler, 20 dolar karşılığında oyunlarını "Ultimate Edition"a yükseltebilecekler.

Sony'nin açıklamalarının Spider-Man hayranlarını rahatsız edeceği sugötürmez bir gerçek. Çünkü şirket, bir yandan yenilenen Marvel’s Spider-Man'e bağımsız olarak erişilmesinin önünü kesip, bu oyunu yeniden oynamak isteyen oyunculara ciddi bir bedel sunuyor. Diğer yandansa PlayStation 4 için satın alınmış olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, PlayStation 5'te de oynanabilecek olsa da oyuncular 20 dolar vermeye zorlanacak. Bu durumun tek kazananı Sony olacak.