PS5, Evin İçinde Ne Kadar Alan Kaplayacak?

Bir grafik tasarımcı, yaklaşmakta olan PlayStation 5'in boyutlarını ölçeklendirerek, çeşitli illüstrasyonlar oluşturdu. Oluşturulan illüstrasyonlar, yeni konsolun Xbox Series X, PlayStation 4 ve Nintendo Switch gibi konsolların yanında nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz günlerde, yaklaşmakta olan oyun konsolu PlayStation 5'in boyutlarından bahsetmiştik. Paylaşılan boyutlar, PlayStation 5'in bugüne kadar üretilmiş olan en büyük konsollardan bir tanesi olacağını gösteriyor. Peki bu konsolun evinizde ne kadar yer kaplayacağını, konsolu koyacağınız yerde neler yapmak zorunda kalabileceğinizi hiç düşünmüş müydünüz?

Bir grafik tasarımcısı, PlayStation 5'in boyutlarını ölçeklendirerek, çeşitli illüstrasyonlar oluşturdu. Az sonra sizlerle paylaşacağımız bu illüstrasyonlar, yaklaşmakta olan konsolun bir masada ve TV yanında nasıl duracağını gösteriyor. Eğer konsola ilk sahip olacak isimlerden bir tanesi olmaya karar verdiyseniz, söz konusu illüstrasyonları dikkatlice incelemeniz faydanıza olabilir.

Bir PlayStation 5, yaklaşık 32 inç büyüklüğündeki bir televizyonun yanında işte böyle duracak

Grafik tasarımcısının oluşturduğu illüstrasyonlar, PlayStation 5'in yaklaşık 32 inç büyüklüğündeki bir televizyonun yanında, neredeyse aynı yükseklikte olacağını gösteriyor. İki ürün arasındaki yükseklik farkı, sadece 9 santimetre olarak karşımıza çıkıyor. PlayStation 5'in hemen yanında duran Nintendo Switch'e baktığımızdaysa, bu konsolun oldukça minimal boyutlarda olduğunu açıkça görebiliyoruz.

Tasarımcı, PlayStation 5'in boyutlarını gözümüzde daha iyi canlandırabilmemiz adına, bu konsolun yanına PlayStation 4'ü de koydu. Her iki konsolu kıyasladığımızda, PlayStation 5'in genel yapısının PlayStation 4'e oranla ciddi anlamda heybetli olacağını görebiliyoruz. PlayStation 5, PlayStation 4'e göre hem daha yüksek hem de daha geniş.

Oyunseverler, bu yılın sonunda sadece PlayStation 5'le değil, Microsoft'un Xbox Series X ve Xbox Series S isimli oyun konsollarıyla da tanışacaklar. Bu durumu görmezden gelmeyen tasarımcı, PlayStation 5'in yanına Microsoft'un yeni oyun konsollarını da eklemiş. Bu bağlamda Xbox Series S'in oldukça kompakt yapıda olduğu zaten görüyor olsak da Xbox Series X'in de PlayStation 5 kadar kendini göstereceğini söyleyebiliriz.

Sizlerle paylaşacağımız son illüstrasyonda ise tüm yeni oyun konsollarının, farklı büyüklüklerdeki televizyonların yanında nasıl durduğunu görebiliyoruz. Bu bağlamda sanki 42 inç büyüklüğündeki bir televizyon, PlayStation 5'i daha küçük ve şık gösterecek gibi duruyor.

Peki sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Eviniz, PlayStation 5'i satın alacağınızı varsayarsak, bu konsol için uygun mu? Belki de yeni bir televizyona ihtiyacınız olabilir. Bu illüstrasyonlarla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.