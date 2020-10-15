PS5, Fiziksel Oyunları Çevrimdışı Oynamaya İzin Verecek

Sony’nin yeni konsolu PS5’in diskli sürümü için fiziksel oyun alan oyuncular, oyun online olmadığı sürece herhangi bir güncelleştirme yapmadan da oyuna girip çevrimdışı olarak oynamaya devam edebilecekler.

Sony’nin yeni oyun konsolu PS5, çok yakında satışta olacak, ancak bunun öncesinde yeni bilgilerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bugün, yeni konsolun kullanıcı arayüzünü de görmüş olduk. Elde edilen tek bilgi ise arayüz olmadı. Digital Foundry’nin PS5 için ürettiği bir makalede, konsol hakkında bazı önemli bilgileri de öğrenmiş olduk.

Yayınlanan makaleye göre PS5 konsolu, fiziksel oyunları çevrimdışı yüklemenize ve hatta çevrimdışı oynamanıza izin veriyor. Bir oyuna yüzlerce TL para verip satın aldığınızda ve eve gelip diski PS5’inize taktığınızda güncelleme yapmadan başlamadığını düşünün. Belki internet bağlantınız çok da iyi değil veya hiç yok. Neyse ki Sony, yeni konsolunda online oyunlar dışında diskle alınabilen oyunların çevrimdışı olarak da sorunsuz bir şekilde oynanmasına olanak tanımış.

Bu yenilik, özellikle ülkemizde olduğu gibi her noktada istikrarlı internet bağlantısına sahip olmayan kişiler için çok önemli olacak. Elbette bu özelliği kullanabilmek için konsolun diskli versiyonuna sahip olmak gerekiyor.

Sony, PlayStation 5’in kullanıcı arayüzünü gösterdi

Bu bilgiler dışında bugün Sony, uzun süredir beklenen PS5 arayüzünü bir videoyla birlikte gösterdi. Oyunculara ilgi çekici ve kişisel bir deneyim sunmayı amaçlayan şirket, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte bir de video paylaştı. Sony’nin PS5 kullanıcı arayüzü için yazdığımız yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.