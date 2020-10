Sony, PlayStation 5'in Kullanıcı Arayüzünü Sonunda Gösterdi

Sony, PlayStation 5'in kullanıcı arayüzünü ilk kez gösterdi. YouTube üzerinden gösterilen arayüzle ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, bu arayüzle oyunculara daha ilgi çekici ve daha kişisel bir deneyim sunulacağını söylüyorlar. Peki bu arayüz ne gibi yeniliklerle geliyor?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yaklaşmakta olan oyun konsolu PlayStation 5'in muhtemelen son bilinmezini de oyuncularla buluşturdu. Resmi internet sitesi üzerinden bloga eş zamanlı olarak YouTube üzerinden de bir video paylaşan şirket, PlayStation 5'in kullanıcı arayüzünün nasıl olacağını gösterdi. Yeni arayüz, oldukça dikkat çekici özelliklere sahip olarak hazırlanmış gibi görünüyor.

PlayStation tarafından yapılan açıklamalara göre yeni arayüz, diğer her şeyden önce bir "Kontrol Merkezi" ile geliyor. Yetkililere göre bu merkez, PlayStation 5'te ihtiyaç duyulacak hemen her şeye anında erişim sağlanmasını sağlayacak. Kullanıcılar, PlayStation 5'in kumandası DualSense'in üzerinde yer alan PlayStation logolu tuşa basarak, Kontrol Merkezi'ne erişebilecekler.

PlayStation 5'i çalıştırdığınızda, karşılaşacağınız ilk ekran işte bu olacak

Yapılan açıklamalara göre PlayStation 5'in arayüzü, yepyeni bir bölüme de sahip olacak. "Etkinlikler" olarak isimlendirilen bu bölüm sayesinde yeni oyun fırsatlarına ulaşılabilecek, kaçırılan şeyler yeniden görüntülenebilecek veya oyuncular, bu bölümü kullanarak bir oyundaki farklı seviyelere kolaylıkla erişebilecekler. Bu bölüm için oluşturulan kartlara da doğrudan Kontrol Merkezi üzerinden erişebilecek olan kullanıcılar, resim içinde resim özelliğini kullanarak da bazı kartlara doğrudan erişebilecekler. Yani en azından bazı etkinlik kartları için oyundan çıkmaya gerek olmayacak.

PlayStation 5'in genel arayüz görünümü ise böyle olacak

PlayStation'ın resmi internet sitesinde paylaşılan gönderide, tüm yazılım yığınının yeniden oluşturulduğu vurgulanıyor. Bunun nedeni ise oyunculara mümkün olan en hızlı erişim imkanını sunmakmış. PlayStation, arayüzde gezinmenin, oyunlar arasında geçiş yapmanın, çevrimiçi oyunlara girmenin ve diğer her şeyin PlayStation 5'te çok hızlı olacağını söylüyor. Şirkete göre sistemle etkileşime girme süresinin düşmesi, oyun için daha fazla zaman harcanmasını sağlayacak.

Sony, PlayStation 5 için oluşturulan arayüzden oldukça umutlu gibi görünüyor. Çünkü yapılan açıklamalara göre geliştiriciler, oyuncuların zamanını değerli kılabilmek için çalışmışlar. Ayrıca PlayStation 5'in kullanıcı arayüzü ile oyunculara, daha eğlenceli, daha ilgi çekici, daha kişisel ve sosyal hale getirebilen bir deneyim sunulacak. Son olarak, bu arayüzün 4K çözünürlük sunan televizyonlar için de uygun olarak tasarlandığını belirtelim. Tüm bu özelliklere sahip olan PlayStation 5, kasım ayı içerisinde oyuncularla buluşacak.

İşte PlayStation 5'in kullanıcı arayüzünün ilk kez gösterildiği o video