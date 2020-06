Gösterilmemesine Rağmen PS5'e Geleceği Bilinen 8 Oyun

Sony, dün akşam PlayStation 5 için gerçekleştirdiği etkinlikte 27 farklı PS5 oyunu göstererek oyuncuları etkilemeyi başardı. Etkinlikte birçok oyun gösterilmiş olmasına rağmen gözler God of War 6 gibi PS5’le beraber gelmesi beklenen oyunları da aradı.

Sony, uzun süredir beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5’i dün düzenlediği bir etkinlikle tanıttı. Sony, PlayStation 5’in tanıtıldığı etkinlikte daha çok PS5’le gelecek oyunlara odaklandı. Ancak PS5’le gelmesini beklediğimiz önemli oyunların bir kısmı etkinlikte görünmedi.

Resident Evil 8, project Athia ve yeni Spider-Man oyunu gibi PlayStation 5 için yayınlanacak oyunlar gösterilse de PlayStation dünyasının en iyi oyunlarından olan God of War’ın yeni oyunu olacak God of War 5 gibi büyük yapımları dünkü etkinlikte maalesef göremedik. Yine de dün akşam gösterilmemesine rağmen geleceğini bildiğimiz bazı PS5 oyunları bulunuyor.

8. Final Fantasy XVI

Sony’nin dün düzenlediği etkinlikte önümüzdeki yıllarda çıkacak iki yeni Final Fantasy oyununun fragmanlarını göstermesi bekleniyordu. Ancak Final Fantasy XVI’nın fragmanı ne yazık ki etkinlikte yer almadı.

Final Fantasy XVI’ın fragmanı ortaya çıkmasa da oyunun yayınlanacağı tarihle ilgili bir bilgi ortaya çıktı. Bloomberg’den Jason Schreier, Final Fantasy serisinin yeni oyunlarından olacak Final Fantasy XVI’ın 2025 yılında piyasada olacağını açıkladı.

7. Final Fantasy VII Remake Part 2

Jason Schreier’in Twitter’da yayınladığı tahminlerinde yer alan diğer Final Fantasy oyunu ise Final Fantasy VII Remake Part 2 oldu. Schreier, oyunun 2021 yılının sonbaharında yayınlanacağını söyledi.

Unreal Engine 5 ile geliştirilmesi gündemde olan Final Fantasy VII Remake Part 2’nin 2021 yılında piyasaya sürüleceği haberleri yayınlanmış olmasına rağmen oyun Sony’nin PlayStation 5 etkinliğinde kendine yer bulamadı.

6. Elden Ring

Game of Thrones’un yaratıcısı George R.R.Martin’in oyun dünyasına adıma atarak, Elden Ring’in geliştirilmesin rol aldı. Oyunun PlayStation 5’le ortaya çıkacağını düşünüyordu. Ancak dünkü etkinlikte Elden Ring’i de göremedik.

5. God of War 5

God of War serisi, ilk oyunundan beri PlayStation dünyasının en sevilen oyunları arasında yer aldı. Yayınlanan son God of War oyunu olan God of War 4, iki yıl önce PlayStation 4 için yayınlanmıştı. God of War 4’ün ardından geçtiğimiz dönemde yeni God of War oyunu için çalışmaların devam ettiği de ortaya çıkmıştı. God of War’ın yöneticisi Cort Barlog, geçtiğimiz mart ayında yeni oyun için bazı ipuçları vermişti. Serinin yeni oyununu dün akşamki PlayStation 5 etkinliğinde görmeyi bekliyorduk ancak ne yazık ki bu mümkün olmadı.

4. Crash Bandicoot

Crash Bandicoot, PlayStation dünyasının artık ikonik oyunlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntı, yeni Crash Bandicoot oyunu için çalışmaların başladığını iddia ediyordu. Ancak anladığımız kadarıyla oyunun geliştirme sürecinde henüz büyük adımlar atılmadığı için Crash Bandicoot’u dün akşamki etkinlikte göremedik.

3. Silent Hill

Uzun bir süredir PlayStation 5’le beraber yeni bir Silent Hill oyunun geleceği yönünde haberler dolaşıyor. Hatta bu ayın başında Amazon’un listelerinde PlayStation 5 için gelecek bir Silent Hill görülmüştü. Bu nedenle birçok insan dünkü etkinlikte bir de Silent Hill duyurusu bekliyordu. Ancak beklenen olmadı.

2. Call of Duty 2020

Sony’nin etkinliğinde hakkında açıklama yapılması beklenen oyunlardan biri de yeni Call of Duty oyunu olması beklenen Call of Duty: Black Ops Cold War’dı. Ancak etkinlikte yeni Call of Duty oyunuyla alakalı bir açıklama yapılmadı.

1. GTA 6

Geldik bu haberin en can alıcı noktasına. GTA serisinin yeni oyunu olacak GTA 6’yı bekleyişimiz sürüyor. Oyunun ne zaman çıkacağı belli değil. Bir umut olarak Sony’nin etkinliğinde GTA 6’dan bahsetmesi bekleniyordu. Ancak bu olmadı. Etkinlikte gösterilen ilk fragmanlar GTA 5 ve GTA Online’ın fragmanları olmasına rağmen GTA 6 hakkında tek bir kelime edilmedi.