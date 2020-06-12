"PS5 Etkinliğinde Gösterilen Oyunlar Sadece Başlangıç"

PlayStation 5 etkinliğinde birbirinden iddialı yeni oyunlar sahne aldı. Fragmanlarda yepyeni maceraların, farklı dünyaların yanı sıra tanıdık yüzler de gördük. PlayStation başkanı Jim Ryan'a göre ise geliştirilmekte olan çok daha fazla oyun var.

Sony, dört gözle beklediğimiz PlayStation 5'in tanıtımını nihayet özel bir etkinlikle gerçekleştirdi. Etkinlikte, PS5 sahne almadan önce yeni nesil konsola çıkacak 27 oyun, fragmanlarıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Eğer oyun listesi sizi tatmin etmediyse, PlayStation başkanı Jim Ryan'ın güzel bir haberi var.

PS5'e gelecek oyunlar arasında PS4'ün en sevilen yapımlarının yanı sıra, birbirinden göz alıcı grafiklere ve bambaşka dünyalara sahip yeni oyunlar da vardı. Ancak Jim Ryan'a göre, dün gerçekleştirilen PS5 tanıtım etkinliğinde sergilenen oyunlar, Sony'nin yeni nesil platformu için geliştirilmekte olan oyunların sadece küçük bir kısmıydı.

PlayStation 5 için şimdiye kadar gördüğümüzden daha fazla oyun yolda

BBC ile yapılan bir röportajda Ryan'a, Spider-Man 2 gibi etkinlikte en çok ilgi gören AAA oyunlar ve Kena: Bridge of Spirits gibi büyüleyici bağımsız oyunlar da dahil olmak üzere PS5 etkinliğinde sergilenen oyunlar hakkında sorular soruldu. PlayStation başkanı, PS5 için çok daha fazla oyunun yolda olduğunu belirtti.

Ryan verdiği röportajda, "Makinenin beygir gücünü tam olarak yansıtacak AAA oyunlar istedik. Ancak bu küçük oyunlardan bazıları de konsolun yeni özelliklerini çok güzel ve yenilikçi bir şekilde kullanıyor. Bu yüzden şovun, PlayStation 5 için gelecek çeşitli oyun deneyimleri hakkında bir fikir vermesine izin verdik. Bu sadece başlangıç. Geliştirdiğimiz çok daha fazla oyun var." şeklinde konuştu.

Gerçekten de PS5 etkinliği, yeni ve benzersiz deneyimler arayan oyuncular için harika geçti. Özellikle Aloy'un yeniden maceralarına devam edeceği Horizon Forbidden West, Peter Parker'dan bayrağı devralan Miles Morales'e odaklanan Spider-Man 2'nin yanı sıra Hitman III, Gran Turismo 7 gibi şimdiki nesle damga vuran oyunların devamını görmek heyecan vericiydi. Yine de daha fazlasının geleceğini bilmek güzel.