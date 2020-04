PS5'in Geliştirici Kitini Gösteren Video Sahte Çıktı

Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kullanıcısı PlayStation 5'in geliştirici kitini ve kullanıcı arayüzünü gösteren bir video yayınladı. Ancak görüntülerdeki bazı detaylar videonun sahte olduğunu ortaya çıkardı.

Infiltrado adlı bir YouTube kullanıcısı, 1 Nisan öncesinde PlayStation 5'in geliştirici kitini gösteren bir video paylaştı. Videoda PS5 geliştirici kitinin yanı sıra kontrol cihazı ve konsolun kullanıcı arayüzünden görüntüler de yer alıyordu.

Paylaşılan videoda PS5 geliştirici kitinin ana menüsünde The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima gibi henüz yayınlanmamış oyunlar gösteriliyor. Bu oyunların üzerine gelindiğinde resmi tanıtımlar ve demo görüntüleri yer alıyor. Ancak küçük bir ayrıntı videonun kesin olarak sahte olduğunu ortaya koyuyor.

Videoyu paylaşan kullanıcı PS5 geliştirici kitini sergilerken küçük bir ayrıntıyı göz ardı etti. Görüntülerde PS5 geliştirme kitinin sağ üst köşesinde Hollandalı haber sitesi LetsGoDigital logosu bulunuyor. LetsGoDigital daha önce PS5'in geliştirici kiti için aşağıda görebileceğiniz resmi olmayan render görüntüleri paylaşmıştı.

LetsGoDigital, konsept tasarımı sızdırılan PS5 geliştirici kiti fotoğraflarına dayanarak oluşturmuştu. Ancak PS5'in geliştirici kitiyle aynı tasarıma sahip olması beklenmiyor. Bununla birlikte bir konsept görüntüyü gerçek bir görüntü gibi sunan videonun foyası da ortaya çıkmış oluyor.

PS5'in geliştirici kitine ait olduğu iddia edilen video: