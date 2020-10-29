PS5 Tanıtım Videosu Türkçe Dublajlı Olarak Yayınlandı

Sony’nin 12 Kasım’da ABD, 19 Kasım’da ise ülkemizle birlikte tüm dünyada çıkış yapacak yeni nesil konsolu PS5 için Türkçe Dublajlı bir tanıtım videosu yayınlandı. Videoda, oyuncuların konsolla birlikte hissedecekleri şeylere vurgu yapıldı.

Sony’nin artık çıkmasına çok az bir zaman kalan yeni konsolu PlayStation 5 için düzenli olarak tanıtım videoları gelmeye başladı. Son olarak bugün ünlü şarkıcı Travis Scott’ın sesinden bir PS5 tanıtım videosu görmüştük. Küresel olarak paylaşılan video, kısa bir süre sonra PlayStation Türkiye Twitter hesabı tarafından Türkçe Dublaj seçeneğiyle yeniden yayınlandı.

PlayStation Türkiye, resmi Twitter hesabından videoyu da paylaştığı gönderide “Hepimiz birer kâşifiz ve keşfetmemiz gereken yeni dünyalar var. Yeni #PS5 reklam filmimiz.” şeklinde açıklama yaptı.

1 dakika uzunluğa sahip fragman, insanlığın keşfetmek için yaratıldığını ve sınırları aşmaya çalıştığımızı gösteriyor. Yeni deneyimler, yeni hisler tatmamız gerektiğine vurgu yapan video, bunun için PS5 konsoluna yönelebileceğimizi bizlere gösteriyor.

“Benzersiz deneyimler için heyecan yaratmak istedik”

Bu tanıtım videosuyla ilgili Sony Interactive Entertainment Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Lembel de önemli açıklamalarda bulundu. Her PlayStation lansmanında destansı ve ikonik bir his yaratmak istediklerini ifade eden Lembel, PlayStation 5 ile yaşanacak benzersiz deneyimler için heyecan yaratmak istediklerini söyledi.

Traviss Scott'ın sesinden video:

PlayStation 5, ilk başta ABD ve bazı ülkelerde 12 Kasım’da satışa sunulacak. Ülkemizin de arasında yer aldığı küresel pazarda ise 19 Kasım’dan itibaren PS5’lere erişim imkanı bulunacak. PS5’in ülkemizdeki satış fiyatı ise 8.299 TL olarak açıklandı.