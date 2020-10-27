FIFA 21, 4 Aralık'ta Yeni Nesil Oyun Konsollarına Geliyor

Electronic Arts, 4 Aralık'ta PlayStation 5 ve Xbox Series X için piyasaya sürülecek FIFA 21'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre oyuncular, PlayStation 4 ya da Xbox One için satın alınan FIFA 21'i ücretsiz olarak yükseltebilecekler.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Electronic Arts, dünyanın en popüler futbol oyunlarından olan FIFA 21'in, Xbox Series X ve PlayStation 5 için de yayınlanacağını açıkladı. Oyunun 4 Aralık tarihinde yeni nesil konsollara geleceğini söyleyen Electronic Arts yetkilileri, mevcut koşullarda Xbox One ya da PlayStation 4 sahibi olup da FIFA 21'i satın alan oyunculara yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.

FIFA 21, 6 Ekim'de Xbox One, PlayStation 4 ve PC oyuncularının beğenisine sunuldu. Ancak yeni nesil konsollar, kasım ayında piyasaya sürülecek. Üstelik bazı ülkelerdeki oyuncuların, bu konsollara birkaç ay sonra erişmesi de muhtemel. İşte bu durumu görmezden gelmeyen Electronic Arts, "Dual Entitlement" olarak isimlendirdiği bir sistemle oyuncuların yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Xbox One ya da PS4 için FIFA 21 alan oyuncular, yeni nesil konsollara ücretsiz yükseltme yapabilecekler

Electronic Arts, PlayStation 4 veya Xbox One için FIFA 21 alan oyuncuların, FIFA 22 duyurulana kadar ücretsiz yükseltme yapabileceklerini söylüyor. Çift yetkilendirme olarak Türkçeleştirebileceğimiz Dual Entitlement isimli sistem de bu yükseltmenin yapılabilmesini sağlayacak. Oyuncular, bu yükseltme kapsamında hiçbir ödeme yapmayacak olsalar da dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunuyor.

Electronic Arts'ın açıklamalarına göre oyuncular, fiziksel disk olarak satın aldıkları FIFA 21'i, sadece fiziksel disk girişi olan oyun konsollarına yükseltebilecekler. Yani bir oyuncu, fiziksel olarak satın aldığı FIFA 21'i dijital bir oyun konsolunda ücretsiz yükseltme yapamayacak. Electronic Arts, bu tür durumlarda tek çarenin, oyunu yeniden satın almak olduğunu söylüyor.

Electronic Arts, yeni nesil konsollara ilişkin yaptığı açıklamada, "FIFA 21 Ultimate Team" ve "Volta"da edinilen tüm başarımların, yeni nesil konsollara aktarılabileceğini söylüyor. Ancak ne yazık ki veri aktarımı, sadece iki bu modla sınırlı olacakmış. Şirket, Ultimate Team ve Volta modu haricindeki diğer tüm verilerin, konsollara özgü olup aktarılamayacağını ifade ediyor.

Yapılan açıklamalara göre Dual Entitlement sistemi, her iki yöne doğru çalışıyor. Yani oyuncular, FIFA 21'i sadece yeni nesil konsollara aktarmıyorlar. Bu sistem, yeni nesil konsollara yüklenmiş olan FIFA 21'in eski konsollara aktarılmasını da sağlıyor. Ancak böylesi bir durumda da sadece Ultimate Team ve Volta modundaki verilerin aktarılabileceğini hatırlatmak gerekiyor.

Dual Entitlement'le ilgili olarak bilinmesi gereken başka bir husus, ücretsiz yükseltme ya da düşürmenin sadece aynı platform için geçerli olduğu. Yani oyuncular, sadece PlayStation 4 ile PlayStation 5 arasında yükselme yapabilecekler. PlayStation 4 için alınan bir FIFA 21'in Xbox Series X'e yükseltilmesi mümkün olmayacak. Aynı durum, Xbox One için alınan FIFA 21'de de geçerli olacak.