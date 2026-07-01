PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Yazılım Güncellemesi Yayımlandı: Ne Değişiklikler Var?

Sony, PS5 ve PS5 Pro için 26.04-13.42.00 sürüm numaralı yeni yazılım güncellemesini yayımladı.

Sony, hem standart PS5 hem de PS5 Pro kullanıcıları sessiz sedasız yeni bir güncelleme yayımladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Kademeli olarak dağıtılan bu yeni yazılım paketi, yaklaşık 1.2 GB boyutunda. Peki güncelleme içeriğinde ne var?

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

PS5 ve PS5 Pro yazılım güncellemesi ne içeriyor?

Esasında boyutuna kıyasla çok da kapsamlı bir güncelleme değil. Sony’nin resmi güncelleme notları sadece şundan ibaret:

"Sistem yazılımı performansı ve kararlılığı artırıldı."

Yani ortada devrimsel bir yenilik yok gibi. Yine de bu tarz "küçük ama etkili" güncellemeler, konsolunuzun güvenliğini artırmak ve can sıkıcı hataları düzeltmek için önemli. Güncelleme dünya çapında dağıtılmaya başlandı. Yani kısa sürede sizin konsolunuza da gelebilir.