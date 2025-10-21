Tümü Webekno
PS6'nın Üretimine Ne Zaman Başlanacak? İşte Şu Ana Kadarki En Çarpıcı Sızıntı!

Yeni bir sızıntıyla birlikte merakla beklenen yeni nesil konsol PS6'nın üretimine dair detaylar tekrar gündeme geldi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony’nin merakla beklenen yeni nesil konsolu PS6 hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Güvenilir donanım kaynağı Moore’s Law is Dead, PS6 üretiminin 2027’nin ilk yarısında başlayacağını ve aynı yılın sonuna doğru piyasaya sürülmesinin planlandığını iddia ediyor. Öyle ki şirketin bu kez PS5’in pandemiden sonraki stok krizlerini önlemek için üretimi erkenden başlatmak istediği belirtiliyor.

PlayStation tarihine bakıldığında PS4 (2013) ve PS5 (2020) arasındaki yedi yıllık döngü, PS6’nın 2027’de çıkacağı iddiasını güçlendiriyor.

PS6, 2027 yılının başında üretim aşamasına geçecek

PS6

Sızıntılara göre PS6, önceki nesle kıyasla daha belirgin bir sıçrama hedefliyor. 4K çözünürlükte 60 FPS’in standart olacağı, gelişmiş ışıklandırma teknolojileri ve daha sessiz, serin çalışan bir sistem beklentiler arasında. Ayrıca Sony’nin geriye dönük uyumlulukla PS5 Pro oyunlarını PS6’ya taşıma planı da oyuncuların yüzünü güldürebilir.

Henüz Sony’den resmî bir açıklama gelmedi ancak 2027 yaklaştıkça PS6 söylentilerinin giderek artacağı neredeyse kesin. O zamana kadar PS5 Pro dönemi oyun geliştiricileri için PS6’ya geçişin deneme tahtası olmaya devam edecek gibi görünüyor.

