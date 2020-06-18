Ticari Araç Sürücüleri İçin Psikoteknik Rapor Süresi Doluyor

İçişleri Bakanlığı’nın ticari araç sürücüleri için zorunlu kıldığı psikoteknik rapor için tanınan süre 26 Haziran’da doluyor. Söz konusu tarihten sonra başlatılması planlanan denetimler kapsamında Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu bulunmayan sürücülere 1.083 TL para cezası uygulanacak.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik teste girip rapor alması mecburi hale getirilmişti. Daha sonra tanınan ek süre ile 26 Haziran’a uzatılan Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu zorunluluğu, sadece bir hafta sonra resmen yürürlüğe girecek.

Aktarılan bilgilere göre Türkiye’de 2,2 milyon ticari araç sürücüsü bulunuyor. Bugüne kadar 1,4 milyon kişi psikoteknik teste girip rapor almak için başvuru yaptı, ancak söz konusu rapor için başvuruda bulunmayan hala 800 bin kişi var.

Psikoteknik test için başvuruda bulunmayan 800 bin ticari araç sürücüsü bulunuyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki psikoteknik raporu denetimlerinin 26 Haziran’da başlaması planlanıyor. Bu kapsamda Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu bulunmayan sürücülere 1.083 TL para cezası uygulanacak.

Psikologlar eşliğinde 60 ila 90 dakikalık bir süre arasında gerçekleşen psikoteknik test kapsamında ticari araç sürücüleri; trafikte hafıza ve hız kontrolü, dikkat, muhakeme, koordinasyon, seçici dikkat, hız mesafe tahmin ve çevresel görsel görüş dahil 12 farklı teste tabi tutuluyor.

Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu bulunmayan sürücülere 1.083 TL para cezası uygulanacak

Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu’nu almaya hak kazanamayanlar, ticari araç kullanamıyorlar ancak sürücülere 90 günlük sürenin ardından yeniden psikoteknik teste girme hakkı tanınıyor. Zorunlu hale getirilen bu belge için her sürücüden istenen ücret ise 170 TL.

Konuya ilişkin Yeni Şafak’a konuşan “Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, ''E-rapor sisteminde 1.4 milyon rapor için giriş yapıldığı görülüyor. Yapılan testler sonrası bu raporlardan 74 bin 600'ü ise olumsuz sonuçlanmış durumda'' dedi. Merkezlerde toplam bin 284 test cihazı bulunduğunu ve 1128 psikolog çalıştığını söyleyen Kutlu, günlük rapor kapasitesinin 20 bin olduğunu ifade etti.