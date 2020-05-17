Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri Konulu Bir Genelge Yayınlandı

81 il valiliğine 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' konulu yeni bir genelge yollayan İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim - 1 Haziran tarihlerinde uygulanacak tedbirleri açıkladı. Buna göre toplu taşıma araçlarında maske takmak 1 Ekim'e kadar zorunlu olacak.

Koronavirüs salgını boyunca 81 il valiliğine alınan yeni tedbirleri gönderen İçişleri Bakanlığı, il valilikleri için 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' konulu yeni bir genelge yayınladı. 1 Haziran’dan başlamak üzere 1 Ekim’e kadar olan 4 aylık süreci kapsayan genelgede sürdürülmesine karar verilen koronavirüs tedbirleri dikkat çekiyor.

Bu noktada geçtiğimiz günlerde otobüs ve dolmuş gibi toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunlu hale getirilmiş, bu araçların maksimum %50 doluluk oranıyla gitmesine karar verilmişti. Yayınlanan yeni genelgeye göre, bu uygulamalara yaz ayları boyunca devam edilecek ve bu kriterlerin kullanımına ilişkin uygulamalar, titizlikle takip edilecek.

Yayınlanan genelgede koronavirüs tedbirleri dışında diğer maddelere de yer verildi. Buna göre şehirler arası yollarda trafik denetimlerinin daha etkili olması için polis ve jandarma trafik birimlerinden karma ekipler oluşturulacak. Ayrıca kazaların yoğun güzergahlarda trafik ekipleri de görünür olacak.

Yaz aylarında trafik denetimleri sıklaştırılacak:

İçişleri Bakanlığı, tatil sezonunun en yoğun olarak geçirildiği temmuz ve ağustos aylarında olası kaza risklerinin en aza indirilmesi için trafik denetimlerinin artırılacağını ve bu kontrollerde emniyet kemeri denetimine önem verileceğini söylüyor.

Genelgede, bu süreç boyunca mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının, 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmasına müsaade edilmeyeceğine dair bir madde yer alıyor. Buna ek olarak karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörler, biçerdöverlerin uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceği de genelgede belirtiliyor.

Genelgede, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasını kapsayan süreçte uygulanacak diğer önlemler şu şekilde sıralandı: