Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri Konulu Bir Genelge Yayınlandı

Koronavirüs salgını boyunca 81 il valiliğine alınan yeni tedbirleri gönderen İçişleri Bakanlığı, il valilikleri için 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' konulu yeni bir genelge yayınladı. 1 Haziran’dan başlamak üzere 1 Ekim’e kadar olan 4 aylık süreci kapsayan genelgede sürdürülmesine karar verilen koronavirüs tedbirleri dikkat çekiyor.
Bu noktada geçtiğimiz günlerde otobüs ve dolmuş gibi toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunlu hale getirilmiş, bu araçların maksimum %50 doluluk oranıyla gitmesine karar verilmişti. Yayınlanan yeni genelgeye göre, bu uygulamalara yaz ayları boyunca devam edilecek ve bu kriterlerin kullanımına ilişkin uygulamalar, titizlikle takip edilecek.
Yayınlanan genelgede koronavirüs tedbirleri dışında diğer maddelere de yer verildi. Buna göre şehirler arası yollarda trafik denetimlerinin daha etkili olması için polis ve jandarma trafik birimlerinden karma ekipler oluşturulacak. Ayrıca kazaların yoğun güzergahlarda trafik ekipleri de görünür olacak.
Yaz aylarında trafik denetimleri sıklaştırılacak:
İçişleri Bakanlığı, tatil sezonunun en yoğun olarak geçirildiği temmuz ve ağustos aylarında olası kaza risklerinin en aza indirilmesi için trafik denetimlerinin artırılacağını ve bu kontrollerde emniyet kemeri denetimine önem verileceğini söylüyor.
Genelgede, bu süreç boyunca mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının, 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmasına müsaade edilmeyeceğine dair bir madde yer alıyor. Buna ek olarak karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörler, biçerdöverlerin uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceği de genelgede belirtiliyor.
Genelgede, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasını kapsayan süreçte uygulanacak diğer önlemler şu şekilde sıralandı:
- Hız kontrolleri başta olmak üzere emniyet kemeri takma, cep telefonu kullanmama, yaya geçitlerinde yayalara yol verme, şerit kullanma, hatalı dönüşler gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir trafik denetimlerine ağırlık verilecek.
- Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilecek.
- Şehir içi ve şehir dışı ulaşımda toplu taşıma araçlarına/otobüslere getirilen %50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar titizlikle takip edilecek.
- Polis ve jandarma trafik birimlerinin yer alacağı ihtiyari olarak kurulacak 'Karma Ekipler' aracılığıyla çok sayıda taşıt ve sürücünün denetlenmesi hedeflenecek.
- Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu güzergâhlarda 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusu'nun geliştirilmesine yönelik olarak görünür olmaları sağlanacak.
- Trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda helikopter, drone ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde yararlanılacak.
- Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde; karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin vb. uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek.
- Tarım işçilerinin yolculuklarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla, göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimlerinin artırılacak.