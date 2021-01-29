Fahiş Fiyatların pttavm.com ile Düşürülmesi Sağlanacak

Gıda fiyatlarında yaşanan artışa nasıl önleneceğine dair çözümlerden bir tanesi ortaya çıktı. Buna göre yetkililer, pttavm.com'u kullanarak, gıda kooperatifleri tarafından üretilen ve nispeten uygun fiyatlı olan gıda ürünlerini Türkiye geneline ulaştıracaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada gıda fiyatlarındaki yükselişten bahsetmiş, konuyla ilgili harekete geçileceğini söylemişti. Edinilen bilgilere göre ise her geçen gün biraz daha artan fiyatların nasıl düşürüleceğine dair bir çözüm bulundu. Vatandaşlar, uygun fiyatlı gıda satın almak için "pttavm.com" isimli internet sitesini kullanacaklar.

Milliyet'in haberine göre fiyatların bir nebze de olsa düşürülebilmesi için, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ile Fiskobirlik ve Çaykur'a ait ürünler de pttavm.com'a eklenecek. Böylelikle vatandaşlar, diğer üreticilere göre daha uygun fiyatlı olan gıda kooperatiflerinin ürünlerine internet üzerinden erişme imkanı yakalayacaklar.

Fiyatındaki artış daha yüksek olan gıdalara öncelik verilecek

Aktarılan bilgilere göre pttavm.com'a eklenecek olan ilk ürünler, fiyatı en çok artanlar olacak. Bilindiği üzere son dönemlerin en çok konuşulan gıda ürünlerinden bir tanesi ayçiçek yağıydı. Bu ürünle birlikte zeytinyağı, un, tuz, salça, şeker, bakliyat ve bal gibi ürünler, epttavm.com üzerinden satın alınabilecek. Üstelik bu ürünlerde kargo ücreti de olmayacak. Ancak ücretsiz kargo uygulamasında kısıtlama olup olmayacağı şu an için bilinmiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz, yaşanan fiyat artışlarının temel nedeninin COVID-19 salgını olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle yaşanan maliyet yükselişlerinin en temel gıda ürünlerinde bile yüzde 30'lara ulaştığını belirten Kopuz, bunlar yaşanırken fiyat artışının olmamasının mümkün olmadığını ifade etti. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir tarafından yapılan açıklamalarda ise artışın sadece gıda ürünlerine özel olmadığını, paketleme ürünlerinde de artış yaşandığını ve bu artışın Türkiye'ye özel değil, dünya genelinde olduğunu beyan etti. İki yetkiliye benzer açıklamalar, sektör temsilcilerinden de geliyor. Fiyatların sadece marketlerde yükselmediğini söyleyen temsilciler, gıda fiyatlarının dünya genelinde yükseldiğini belirtiyorlar.