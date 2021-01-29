Olası İstanbul Depreminin Türkiye'ye Faturası Açıklandı

Uzmanlar tarafından sürekli olarak "geliyor" uyarısı yapılan olası İstanbul depremi hakkında yeni açıklamalar geldi. İstanbul Valiliği İSMEP projesi yöneticisi Kazım Gökhan Elgin'e göre İstanbul depreminin Türkiye ekonomisine faturası 90 ile 120 milyar dolar arasında olacak.

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'na bilgi veren İstanbul Valiliği Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) yöneticisi Kazım Gökhan Elgin, olası büyük İstanbul depreminin Türkiye’ye çıkaracağı faturayı açıkladı. 1999 Marmara depreminde 10-15 milyar dolar ekonomik kayıp yaşandığını belirten Elgin, olası İstanbul depreminde bu faturanın 10 kat artacağını ön görüyor.

“Bu rakam (Marmara depremindeki), gayri safi milli hasılanın yüzde 5-7'siydi. İstanbul dünyada deprem riski en yüksek olan 3 şehirden biri, 15 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük şehri.” diyen Elgin, sözlerine şu şekilde devam ett:

İstanbul'da gerçekleşecek olası 7.5 büyüklüğünde bir depremin Türkiye'ye faturası 90-120 milyar dolar

“Kilometrekare başına 2.840 kişi düşüyor. Turizm, ticaret ve sanayi ile Türkiye'nin merkezi, gayrisafi hasıla dağılımına göre yüzde 31 katkıyla lider. İstanbul'daki bir depremin, ekonomiye de çok olumsuz bir etkisi olacak. İstanbul'da olası 7.5 büyüklüğündeki bir depremin faturası Swiss Re'nin çalışmasına göre 90 ila 120 milyar dolar arasında.”

İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ise İSMEP'in 2006'dan bu yana 2.3 milyar euro dış finansman sağladığını hatırlatarak, “Sağlanan kaynaklarla eğitim ve sağlık sektörü başta olmak üzere kamu kurumlarının binaları depreme karşı güçlendirildi ya da yıkılarak yeniden yapılması sağlandı. 2 milyarını kullandık” dedi.