Son yıllarda Fortnite'ın gerisinde kalan PUBG'den önemli bir hamle geleceği açıklandı. Buna göre PUBG de tıpkı Fortnite gibi içinde birçok farklı mod bulunduran bir "oyun platformu"na dönüşecek.

Battle Royale türünün öncülerinden olan PUBG, bir zamanlar dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alıp Steam’de rekorlar kırsa da son zamanlarda rakiplerinin gerisine düşmüştü. Yanlış anlaşılmasın, hâlâ günlük 400-500 bin eş zamanlı oyuncuya ulaşabiliyor. Ancak örneğin en büyük rakibi Fortnite’ın günlük oyuncu sayısı 1.5 milyon civarlarında seyrediyor. Bu yüzden geride diyoruz.

Bunun en büyük nedeni Fortnite, Roblox gibi oyunların tek bir moddan ziyade içinde farklı oyunları içeren bir oyun platformuna dönüşmesiydi. Fortnite’ta; battle royale’e ek olarak araba yarışından LEGO’ya, oyuncuların oluşturduğu haritalardan Guitar Hero benzeri festival moduna kadar onlarca farklı şey yapabiliyorsunuz. Şimdi ise PUBG’den böyle bir hamle gelebileceği açıklandı.

PUBG 2.0'da, oyuncular tarafından oluşturulabilen modlar ve Krafton'ın kendi modları olacak

Krafton, yaptığı açıklamada PUBG’yi bir battle royale oyunu olmaktan çıkarıp bir “oyun platformu”na dönüştürmek istediklerini açıkladı. Fortnite, bir zamanlar PUBG’yi kopyalamakla suçlanıyordu. Görünüşe göre şimdi ise PUBG direkt olarak Fortnite’ı kopyalayacak. Şirket, bu haftaki mali toplantısında yeni versiyona “PUBG 2.0” ismini verdi.

Oyun devinin açıklamalarına göre oyunda oyuncular kendi modlarını oluşturabilecek. Ayrıca şirket de oyuna entegre etmek için farklı farklı modlar geliştiriyor. Yani anlayacağınız tıpkı Fortnite gibi bir deneyim sunmaya başlayacak. Tam olarak ne zaman PUBG’nin “oyun platformu”na dönüeşeceği belirsiz.

PUBG için bu hamlenin mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Hâlâ çok oynansa da rakipleriyle gerçekten yarışmak için bu tarz hamlelere ihtiyacı var. Fortnite’ın sadece Battle Royale modunu oynayanların sayısı bile PUBG’nin günlük tüm oyuncu sayısından fazla. Tabii ki Krafton’ın Epic’ten öğrenmesi gereken bazı şeyler var. Epic, Fortnite ekosisteminin kullanıcı tarafından oluşturulmuş deneyimlerini bu hâle getirmek için uzun yıllardır çalışıyor, üreticilere milyonlarca dolar ödüyor. Yani hemen olacak bir şey değil. Krafton’ın PUBG 2.0’ın meyvelerini yemesi için bir süre beklemesi ve çok çalışması gerekecek.