VALORANT'ın merakla beklenen Unreal Engine 5 güncellemesi geldi ve oyun artık yeni motor sürümüne geçişini tamamladı. Peki performans ne durumda?

Gerek ülkemizde gerek dünyada oldukça popüler olan Riot Games’in FPS oyunu VALORANT, nihayet Unreal Engine 5.3'e geçti. İlginç şekilde yeni motor beklenen çok daha iyi performans sunuyor.

MxBenchmarkPC’nin yaptığı bir karşılaştırma videosunda, oyun hem eski Unreal Engine 4’le hem de yeni 5.3 sürümüyle test edildi. Testlerde kullanılan sistemde RTX 4070 ekran kartı vardı ve sonuçlara göre yeni sürüm daha yüksek FPS aldı. Görsel olarak büyük farklar olmasa da küçük iyileştirmeler dikkat çekiyor. Zaten geliştirici ekip de bu geçişin daha çok teknik altyapıya yönelik olduğunu belirtmişti.

VALORANT'ın Unreal Engine 5 performansı:

Yeni sürüm, işlemci ve bellek kullanımı açısından biraz daha “aç” hâle gelmiş. Bu da daha düşük donanıma sahip bilgisayarları biraz zorlayabilir ancak şu ana kadar ciddi performans sorunları yaşayan kullanıcı bildirilmiş değil.

Unreal Engine 5 oyun sektöründe genellikle performans açısından sıkıntılı bir oyun motoru olarak bilinse de VALORANT’ta bu sorunlar neredeyse hiç görülmüyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen WUCHANG: Fallen Feathers için işler aynı derecede iyi gitmiyor. Oyunun grafikleri oldukça iyi olsa da teknik performans sıkıntılı. Hatta RTX 5080 gibi güçlü bir ekran kartıyla bile iyi performans alamayan sayısız oyuncu bulunuyor.

Peki siz VALORANT'ın Unreal Engine 5 performansını test ettiniz mi? Sizde sonuçlar nasıl? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.