PUBG'nin 7.1 Güncellemesi, Test Sunucularında Yayınlandı

Dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olan PUBG'nin yeni sürümü test sunucularında yayınlandı. 7.1 olarak isimlendirilen güncelleme, Vikendi haritasını çok büyük değişikliklerle yeniden oyuna getiriyor.

2016 yılında piyasaya sürülüp video oyun sektörünü derinlemesine etkileyen PlayerUnknown's Battlegrounds, hala milyonlarca oyuncunun bir numaralı tercihi. Her maçta, hayatta kalan son kişi olmaya çalıştığımız bu rekabetçi oyun, piyasaya sürüldüğü ilk günden beri çok büyük değişimler geçirdi ve PUBG Corporation, oyunun gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

PUBG Corporation şimdi, oyunun test sunucularında 7.1 isimli güncellemeyi sundu. Bu güncelleme, PUBG'nin bir önceki büyük güncellemesinde kaldırılan Vikendi haritasını yeniden getiriyor. Ancak geliştirici ekip, harita üzerinde yaptığı çalışmalarla Vikendi'yi adeta baştan yaratmış durumda. Ayrıca bu güncelleme, her zaman olduğu gibi bu sefer de bazı performans iyileştirmeleri ve sorun düzeltmeleri de içeriyor.

PUBG'nin 7.1 güncellemesi ile oyuna gelen yenilikler

PUBG'nin 7.1 güncellemesi ile geliştirici ekip, Vikendi'nin neredeyse tüm arazi koşullarını yenilemiş ve kar seviyesini de yeniden ayarlamış durumda. Ayrıca Vikendi adasını rahatlıkla gezebileceğiniz bir demir yolu sistemi de bu güncelleme ile birlikte oyuna ekleniyor. Oyundaki ilginç "Dino Park", artık "Dinoland" ismine sahip ve bu parkın genel tasarımı da değiştirilmiş durumda.

Yeni bir silah: Mosin-Nagant

Mosin-Nagant, keskin nişancı tüfeği olarak karşımıza çıkıyor ve sadece Vikendi ile Erangel haritasında bulunuyor. Kar98k ile aynı istatistiklere ve aynı mühimmata sahip olan Mosin-Nagant, aslında Kar98k'nın kopyalanmış versiyonu. Ancak silahın sesi ve görünümü, benzersiz olacak. Bugüne kadar oyundaki silahlara büyük bir önem verdiğini açıklayan PUBG Corporation, ilerleyen dönemlerde de yeni silahların geleceğini açıklıyor.

PUBG Corporation, 7.1 güncellemesi ile oyunun optimizasyon sorunlarını mümkün olduğunca giderdi ve gerekli performans iyileştirmelerini de yaptı. Oyundaki kasma ve çökme sorunlarını büyük ölçüde azaltan şirket, bellek kullanımını da düşürebilmek için artık daha gelişmiş bir optimizasyon sistemine sahip. Piyasaya sürüldüğü ilk günden bugüne sorunları büyük oranda gideren şirket, artık daha da iyi performans sunan bir PUBG deneyimi sunacak.

PUBG'nin 7.1 güncellemesi ile oyun içerisinde de bazı değişiklikler oldu. Örneğin; oyunseverler artık diğer menülerde dolaşırken eşleştirmeyi durdurabilecekler. Ayrıca oyun sırasında karşımıza çıkan ağ göstergesi simgeleri de kaldırılmış durumda. Tüm bunlara ek olarak artık oyundan yakın zamanda ayrılan diğer oyuncuların sayısını görebileceksiniz ve mavi kuponlar, artık kolaylıkla BP'ye çevrilebiliyor.

PUBG'nin 7.1 güncellemesini deneyimleyebilmek için PUBG'nin test sürümünü indirmeniz gerekiyor. Eğer zaten bu programı indirdiyseniz, yapmanız gereken tek şey Steam'i yeniden başlatmak. Güncellemeniz otomatik olarak başlatılacaktır.

PUBG 7.1 için hazırlanan tanıtım videosu