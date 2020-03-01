PUBG'de Sıra Dışı Yöntemle Hile Yapan Oyuncuya 10 Yıllık Ban

Maalesef hilecileriyle ün kazanmış PUBG, özellikle mobil oyunuyla bu unvanının önüne geçemiyor. Fakat Tencent ve PUBG Corp, yaptıkları duyuruda tanıttıkları yeni ban sisteminin ilk örneğini de oyunculara gösterdi. PUBG Mobile'da hile yapan bir kullanıcı, 10 yıllık süreyle ban yedi.

Çok oyunculu oyunlar adil olmadığı sürece insanların uzun süreli ilgisini çekmeyi başaramıyor. Eğer bir oyunda ücretli içerik bulunuyorsa ve bunun dozu kaçmışsa oyunu kazanmak için resmen cüzdanınızı açmanız gerekiyor. Belki de bu yüzden Battle Royale oyunları günümüzde geldiği noktaya ulaştı.

Battle Royale oyunlarında gerçek parayla satın alabileceğiniz eşyalar yalnızca kozmetikle sınırlı. Bu oyunlarda size avantaj sağlayacak bir ekipman veya silah alma gibi seçenek bulunmuyor. Ancak bir oyun ne kadar büyük olursa olsun başka bir sebepten dolayı yine adilsizlikleri yaşandığı adres olabiliyor.

PUBG'den hilecilere karşı yeni önlem:

PlayerUnknown’s Battlegrounds, bu konudaki en büyük örneklerden. Oyun, 2017 yılında PC platformuna çıkış yaptığından beri oyun kazanmak için üçüncü parti uygulamalara güvenen oyuncularla uğraşıyor. PUBG’nin mobil versiyonu ise bu konuda çok daha kötü durumda.

PUBG Mobile’da her gün binlerce oyuncu banlanırken bu hesapların büyük çoğunluğu Çinli kullanıcıların hesapları oluyor. Hile sorununa bir çözüm arayan yapımcı şirketler Tencent Games ve PUBG Corp, aktarılan bilgiye göre sonunda bir çözümle karşımıza çıktı.

Tencent Games ve PUBG Corp, hileleri yakalamak için yeni yöntemleri olan Project Ban Pan’ın duyurusunu yaptı. Projenin duyuru videosunda karakterini sıradışı bir yöntemle görünmez hale getiren bir kişi uçüstü yakalandı. Yakalanan oyuncunun sıradışı yöntemiyse normal hilelerden daha farklıydı.

Hile yapan oyuncuya 10 yıllık ban:

Suçüstü yakalanan oyuncu, birçok hileci gibi üçüncü parti uygulamaya veya özel yazılmış bir koda sahip değildi. Bunun yerine tamamen sıradan iki akıllı telefon kullanarak sistemi kandırmayı başarıyordu. Hilecinin kullandığı o sıradışı yöntem kısaca şu şekildeydi:

Birinci cihazda oyun başlıyor ve belli bir süre oynanıyor. Ardından hilecimiz ikinci telefondan PUBG’ye giriş yaşıyor. PUBG sistemleriyse bu noktada bağlantıda bir problem yaşandığını sanıyor. Oyun, ikinci telefonda oynandığı sürece hilecinin karakteri öldürülemiyor ancak kendisi diğer oyuncuları öldürebiliyor.

İşte bu örnekte yer alan oyuncu, PUBG’nin yeni hile tespit sistemi sayesinde 10 yıllık banlanmaya mahkum oldu. Tencent’e göre tüm platformlardaki hilecilerin %95’i otomatik olarak oyunun güvenlik sistemleri tarafından cezalandırıldı. PUBG tarafından hazırlanan bu örneğin canlandırmasını aşağıdan izleyebilirsiniz:

PUBG'de 10 yıllık ban yiyen oyuncu: