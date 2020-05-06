Türk Oyunu Recontact London, Android ve iOS İçin Yayınlandı

Akıllı telefonlarda iyi bir hikayeye sahip oyun arayışını sonlandıracak Türk yapımı dedektiflik oyunu Recontact London, Android ve iOS için ücretsiz olarak yayınlandı.

Türkiye'deki mobil oyun sektörüne yıllar önce Recontact: İstanbul ile damga vuran Eray Dinç, Fikret Kuşkan gibi ünlü oyuncuların gerçekçi performanslarla yer aldığı bir hikayede kontrolü oyunculara bırakmıştı. Dinç'in sevilen interaktif dedektiflik oyun serisi, Eyes of the Sky uyarlamasıyla devam etmişti. Eray Dinç ve ekibi, özellikle yurt dışında başarılı olunca Erdem Yurdanur'dan yatırım almış, devam yapımı Recontact: London için çalışmalar başlamıştı.

Game of Thrones dizisinde Whitewalker'a hayat veren Ross Mullan ve Emer McDaid'in de yer aldığı yeni oyunda bu kez sınırlarımız genişliyor. Londra'da düzenlenen bir dizi suçun ardından dedektif olarak göreve başlıyor; olay yeri incelemeden siber dedektifliğe kadar pek çok heyecan verici anı deneyimliyoruz.

Recontact London, bu kez oyuncuyu başrol yapıyor:

Serinin önceki oyunu Eyes of the Sky'da başrolümüz aktör Fikret Kuşkan tarafından canlandırılan bir dedektifti. Londra'da ise başrol doğrudan biziz ve bu kez sadece kameralar aracılığıyla değil; olay mahalini üç boyutlu olarak inceleyebildiğimiz hikayenin içerisindeyiz.

Recontanct London oyununu Android ve iOS için aşağıdan indirebilirsiniz: